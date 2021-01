Zverejnili nahrávku z rokovania o plošnom testovaní. Sulík sa ospravedlnil, vraj išlo o nedorozumenie

Na pondelkovom (11. 1.) rokovaní vládneho kabinetu súhlasil len s testovaním cez víkend v najzamorenejších okresoch, nie s celoplošným testovaním ľudí na ochorenie COVID-19.

Sulík priznáva, že ostatní členovia vlády sú oprávnene prekvapení, že hovorí niečo iné na rokovaní kabinetu a niečo iné na verejnosti. “Premiér Igor Matovič sa na rokovaní opýtal, či súhlasíme s celoplošným masívnym testovaním a vzápätí pokračoval, že tento víkend by sa začalo testovať v najpostihnutejších okresoch. Nato som mu skočil do reči a povedal, áno, s tým súhlasíme. Mal som však na mysli najpostihnutejšie okresy,” priblížil vicepremiér s tým, že jeho kolegovia to pochopili tak, že súhlasí aj s celoplošným testovaním. “Došlo k nedorozumeniu, kolegom som sa ospravedlnil,” skonštatoval Sulík.

V prípade testovania odporúča minister počúvať odborníkov, poučiť sa z minulosti a vylepšiť postup. Premiér podľa neho pripustil, žeby sa celoplošné testovanie mohlo realizovať posilnením mobilných odberových miest (MOM). “S tým plne súhlasíme,” deklaroval Sulík. Otázne však podľa jeho slov ostáva, čo nastane, ak sa niekto na testovaní nezúčastní. Podpredseda vlády vidí omnoho dôležitejší zmysel v testovaní zamorených okresov.

Sulík deklaruje, že na Slovensku bude dostatok testov. Minulý týždeň ich prišlo 2,6 milióna a tento týždeň má prísť rovnaký počet. V hre je aj možnosť nakúpiť ďalších päť miliónov testov, ktoré by mohli prísť do niekoľkých dní. “Na testoch to istotne nestroskotá,” povedal vicepremiér.

Premiér Matovič a aj minister obrany Jaroslav Naďa (obaja OĽANO) kritizovali v stredu Sulíka, za to, že niečo hovorí na rokovaní vlády a iné na verejnosti. Naď tvrdí, že Sulík v pondelok explicitne súhlasil s návrhom na plošné testovanie. Matovič vyhlásil, že lož nemôže byť donekonečna pracovným nástrojom, preto urobila vláda precedens a zverejní zvukový záznam zo záveru pondelkového rokovania vlády, z ktorého by mali byť zrejmé postoje jednotlivých členov kabinetu k plošnému testovaniu.

Nahrávka z rokovania vlády

Remišová: Zverejnenie nahrávky z rokovania vlády sme nepodporili

Zverejnenie nahrávky zo záveru pondelkového (11. 1.) rokovania vlády sme nepodporili. V stredu to uviedla vicepremiérka a šéfka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová. Zvukový záznam má ozrejmovať postoje jednotlivých členov vládneho kabinetu k plošnému testovaniu.

„Nemyslím si, že je správne zverejňovať tieto nahrávky. Potom ozaj vyzeráte ako v talianskom manželstve, keď si musíme takýmto spôsobom dokazovať, kto mal pravdu,“ doplnila Remišová s tým, že komunikácia členov vlády by mala byť konzistentná.

Ako má vyzerať avizované plošné testovanie, ešte podľa nej nie je známe. „Táto otázka bude zajtra predmetom rokovania vlády,“ ozrejmila. Podľa jej slov je potrebné v súvislosti s plošným testovaním počúvať samosprávy.

Okrem testovania, ktoré je jedným z nástrojov na zvládanie pandémie, vyzýva strana na masívnu osvetovú kampaň, „aby ľudia presne vedeli, aké pravidlá majú dodržiavať, ako majú chrániť seba a svoje rodiny“.

Najväčší počet ľudí sa nakazí podľa Remišovej v práci a v rodinách. „V práci sa tomu dá predísť tak, že sa budú zamestnanci na pravidelnej báze testovať,“ podotkla.