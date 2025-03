Zuzana Vačková prehovorila o citlivej téme. Zaspomínala si na náročné obdobie vo svojom živote, keď prišla o bábätko

Obľúbená herečka a influencerka je zvyknutá sa pýtať. Okrem vlastnej relácie Zvedavá Zuza na YouTube, kde spovedá rôzne známe osobnosti, je jej najnovším počinom podcast s Katkou Brychtovou s názvom To nerieš moja… Teraz si však na chvíľu vymenila rolu a bola tou, ktorá odpovedá, a to aj na citlivú tému.

Zuzana Vačková najnovšie prijala pozvanie do podcastu Na Gauči s Nasklee od Petry Dzvoníkovej. Celá epizóda ešte nevyšla, no ukážka k epizóde, ktorá je naplánovaná na sobotu 22. marca, sľubuje, že s herečkou prejde od tém ako podvádzanie, osočovanie, či bývalé vzťahy až k tomu, ako Vačková v minulosti prišla o bábätko.

Prekonala náročné obdobie

Momentálne je hodinu a pol dlhý rozhovor ešte len na platforme Herohero, no na dôležitú časť z neho upozornil portál Topky. Zuzana Vačková bola totiž mimoriadne úprimná a prehovorila o náročnom období, keď ešte predtým, než na svet priviedla dcéru Marušku, prišla o bábätko na začiatku siedmeho mesiaca.

„Ja som mala takú bolestivú skúsenosť, že predtým, ako sa mi narodila dcérka, som prišla o dieťa v 7. mesiaci, takže ona bola vytúžená a veľmi som si želala, aby sa narodila zdravá. Chodila som na všetky testy načas, na všetky vyšetrenia, sedela som doma na zadku a čakala som na termín pôrodu,“ spomínala herečka.

Pre herečku to bola bolestivá skúsenosť, po ktorej si uvedomila, akí sú ľudia krehkí, a že nie vždy všetko ide podľa plánu. „Vedieť to prijať, bola pekná lekcia. Bolestivá, ale veľmi pekná, lebo mi ukázala krásu ľudí, ktorých mám okolo seba, tú obrovskú podporu, ktorú som mala od všetkých ľudí, na ktorých mi záleží. To bolo na tom to pekné. Aj v tých nepríjemných chvíľach sa vedia ukázať také krásne momenty, na ktoré do dnešného dňa spomínam a tisnú sa mi slzy do očí od dojatia a od tej lásky, ktorú som cítila,“ dodala Vačková.

Herečka zároveň priznala, že jej v tom čase ani len nenapadlo vyhľadať odbornú pomoc, aby jej pomohli vyrovnať sa s touto stratou. Dodala: „A je to veľká škoda, že v tej nemocnici, kde som ležala, kde som o dieťa prišla, bolo o poschodie vyššie či nižšie oddelenie psychiatrie. Prečo za mnou neprišiel nejaký lekár a nepoložil mi pár otázok a nejakým spôsobom mi nepomohol prejsť touto veľmi bolestivou skúsenosťou? Časom, keď som riešila u psychológov nejaké iné veci, tak prišlo aj na toto.“