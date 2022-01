Zúfalej žene vybuchol záchod. Celý byt jej následne zaplavili ľudské fekálie a nepredstaviteľný zápach

Jedna z najhorších vecí, aká sa vám môže v dome prihodiť. Zúfalá žena z anglického mesta Chelmsford v grófstve Essex si posledných dňoch prechádza niečím, čo by nikto z nás nechcel zažiť. Celý byt jej totiž zaplavili ľudské výkaly. Správu priniesli britské portály Metro a Independent.

33-ročná Mikayla Collins zúfalo opisuje, ako bola v strachu o vlastné zdravie nútená utiecť zo svojho nového bytu po tom, ako jej doslova vybuchol záchod a dom jej zaplavili fekálie od susedov. Obrázky, ktoré zavesila na svoj Facebook nie sú nič pre slabšie povahy.

V byte nebývala ani rok

Žena tvrdí, že spomínaný problém začal ešte pred tromi mesiacmi, keď sa jej prvýkrát upchala toaleta. Záležitosť samozrejme nahlásila správcovi, no ten s tým nič nerobil. Do svojho bytu sa navyše nasťahovala len v decembri 2020 a teraz sa stal neobývateľným.

K najhoršiemu došlo krátko pred Vianocami, 22. decembra. Z vane, zo všetkých umývadiel ale hlavne zo záchoda sa jej začali neuveriteľným prúdom valiť ľudské výkaly, ktoré jej behom chvíle zaplavili celú domácnosť. Žena nemala inú možnosť, ako utiecť do hotela.

“Toto už nie je žiadna sranda. Vrátila som sa domov, aby som nakŕmila svoje mačky a je to stále horšie a horšie,” opisuje situáciu. “To, čo vidíte je voda zo záchoda, z práčky a všetky druhy splaškov od mojich susedov.” Podotkla však, že jej susedia sú v tom rovnako nevinne.

Špecialisti už medzitým zistili pôvod týchto problémov. Za všetko môžu dva plastové predmety, ktoré upchali záchodové potrubie. Je teda dosť možné, že si Mikayla môže za svoje problémy sama, poprípade nesie vinu niektorý z jej susedov.

V každom prípade však správca domu prislúbil nápravu a na vlastné náklady celý byt dôkladne vyčistí. Za problémy sa ospravedlnili. Zúfalej žene takisto preplatia hotel, v ktorom bola nútená prespávať. Nám ostatným z toho plynie jasné ponaučenie: do toalety vhadzujme len to, čo do nej naozaj patrí, inak nám hrozí podobný osud.