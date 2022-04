Zrušiť ich bola chyba: 10 výborných seriálov, ktoré skončili predčasne, aj keď boli obľúbené a vysoko hodnotené

Sú kvalitné, majú vysoké hodnotenia od divákov, v mnohých prípadoch originálny námet, pútavú atmosféru alebo skvelý humor. Napriek tomu sa pokračovania nedočkali. Na jednej strane veľmi dobre poznáme seriály, ktoré sú zbytočne naťahované na úkor kvality, v tomto prípade vám ale dáme niekoľko tipov na tie, ktoré boli ukončené predčasne a pokračovanie by si zaslúžili.

Dôvodov, prečo bola výroba pokračovania týchto seriálov ukončená, je hneď niekoľko. Najčastejšie však ide o peniaze. Tie ale neurčujú kvalitu diela. Preto, ak hľadáte skutočne dobré seriály, tieto si nenechajte ujsť.

Archive 81 (2022)

ČSFD: 73 %

IMDb: 7,3/10

V januári tohto roka Netflix uviedol nadupanú hororovú drámu, ktorá vynikala predovšetkým svojou atmosférou. V jej hlavnej úlohe vystupuje archivár, ktorý je najatý, aby v tajomnom dome na samotke opravil zbierku poškodených videokaziet. Začína sa však diať niečo zvláštne a zisťuje, že záhadná sekta z nahrávok súvisí aj s jeho vlastným životom. Napriek tomu, že seriál získal pozitívne divácke hodnotenia, dokonca bodoval aj v číslach sledovanosti streamovacej služby, podľa portálu TV Series Finale sa ocitol na zozname 78 seriálov, ktoré boli v túto sezónu zrušené. Dôvodom má byť práve rozpočet.

I Am Not Okay with This (2020)

ČSFD: 72 %

IMDb: 7,5/10

I Am Not Okay with This je ďalším z nepochybne originálnych seriálov vo svojom žánri, ktorý sa Netflix rozhodol stopnúť. Zaujímavý bol svojím obsadením, samotnou formou a dokonca ho diváci v diskusiách prirovnávali k obľúbenému Stranger Things. Je zasadený do stredoškolského prostredia a ukazuje bežné problémy, s ktorými sa musia tínedžeri vyrovnávať, homosexuálnu lásku a je dokonca obohatený o nadprirodzené schopnosti. Podľa toho, ako sa rozbehol vo svojich prvých siedmych častiach, to vyzeralo, že ešte má čo ponúknuť. Vyzerá to však tak, že zostane iba pri nich a ako by príbeh mohol pokračovať sa nikdy nedozvieme.

Santa Clarita Diet (2017-2019)

ČSFD: 78 %

IMDb: 7,9/10

V tomto prípade ide o seriál, ktorý sa dočkal troch sérií. Napriek tomu jeho fanúšikovia chceli viac, keďže kvalitu si stále držal na vysokej úrovni. Jeho ústrednými postavami je manželská dvojica, ktorá sa živí predajom luxusných domov. Všetko sa zmení, keď sa hlavná hrdinka premení na zombie. Znie to šialene? Áno. Vadí to? Absolútne nie! Seriál sa zaraďuje do žánru komediálnej drámy a ak hľadáte neokukanú oddychovku, dajte mu šancu.

Ľudská spoločnosť / The Society (2019)

ČSFD: 73 %

IMDb: 7,1/10

Hlavní hrdinovia sa ocitajú vo fiktívnom svete, odkiaľ záhadne zmiznú všetci okrem teenagerov. Ako sa s touto situáciou vyrovnajú? Zaujímavý námet, scény plné zvratov a vyvrcholenie poslednej časti, aké sa na dobrý seriál patrí. Napriek tomu sa pokračovania seriál nedočkal.

High Fidelity (2020)

ČSFD: 74 %

IMDb: 7,7/10

Ak patríte medzi milovníkov hudby a komediálnych seriálov, tu je jeden tip pre vás. Smutnou správou je, že si môžete vychutnať iba jednu jeho sériu. Vznikol pod taktovkou Hulu a prečo bol predčasne ukončený, nie je úplne jasné. Podľa Zoë Kravitz, ktorá stvárnila hlavnú úlohu, to však bola chyba, pretože by si pokračovanie mohlo získať svojich divákov.

Volanie mŕtvych / Tru Calling (2003-2005)

ČSFD: 67 %

IMDb: 7,4/10

Hlavná hrdinka Tru v sebe objaví zvláštnu schopnosť. V márnici, kde pracuje, začuje volanie o pomoc. Keď sa zobudí do toho istého dňa, uvedomí si, že niečo nie je v poriadku. A ako veľmi dobre poznáme, s veľkou mocou prichádza aj veľká zodpovednosť. A preto je jej úlohou zachrániť život tejto ženy. A mnohých ďalších ľudí. Dnes sú seriály s podobnými zápletkami mimoriadne obľúbené. Žiaľ, Volanie mŕtvych sa dočkalo iba dvoch sérií.

Vysnená méta / Pitch (2016)

ČSFD: 77 %

IMDb: 7,3/10

Športová dráma, ktorá vo svojich desiatich častiach ukazuje príbeh 23-ročnej Ginny pripravujúcu sa na svoj prvý baseballový zápas. Najväčším záujem spôsobila tým, že je prvou ženou v jednej zo štyroch najväčších amerických súťaží. Seriály tohto žánru dokážu byť pre divákov príťažlivé a zaslúžili by si pokračovanie v podobe ďalších sérií.

The Get Down (2016-2017)

ČSFD: 84 %

IMDb: 8,3/10

Ak milujete energické retro seriály, z ktorých atmosféra sála aj cez obrazovky, The Get Down si užijete ako jazdu na horskej dráhe. V tomto prípade hovoríme o ére 70s, ktoré sú cítiť nie iba z kostýmov, ale aj hudby a prejavu mládeže vyrastajúcej v Bronxe. Podľa ČSFD ide medzi našimi divákmi o 536. najlepší seriál, Netflix ho po uvedení 11 častí ukončil.

Sense8 (2015-2018)

ČSFD: 81 %

IMDb: 8,3/10

Medzi slovenskými a českými divákmi na ČSFD sa ešte lepšie umiestnil tento seriál, ktorý stihol vydať „až“ dve série. Aktuálne patrí medzi 481. najlepší seriál podľa hodnotení na databáze. Ani to však nezabránilo tomu, že od roku 2018 sme už o ňom nepočuli. Seriál pochádza okrem iného z dielne Lany a Lilly Wachowski a ukazuje príbeh 8 ľudí, ktorí dokážu navzájom prežívať svoje životy prostredníctvom telepatie.

Firefly (2002-2003)

ČSFD: 88 %

IMDb: 9,0/10

Čo sa týka hodnotenia divákov, je Firefly jednoznačným víťazom tohto pomyselného rebríčka. Na ČSFD pri jeho názve svieti, že ide o 49. najlepší seriál databázy. Bol však ukončený počas svojej najväčšej slávy a nič viac ako 14 častí z neho neuvidíte. Toto dobrodružné sci-fi neukazuje žiadnych mimozemšťanov vo vesmíre, ale za to ľudí, ktorí sa menia v poriadnych záporákov. Seriál poteší predovšetkým milovníkov žánrov a ich vzájomného prelínania.