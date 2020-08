Zrušený enviro – hudobný festival NATURE sa o slovo prihlási v 2021

Chcel nenásilnou formou, cez špičkových odborníkov a hudobníkov otvárať vážne témy. Taký mal byť prvý a jediný festival svojho druhu na Slovensku – festival NATURE.

Zodpovednosť na prvom mieste

„Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie a ešte ani teraz nemôžem uveriť, že sme ho skutočne zrušili. Rok práce, plánovania, šperkovania dramaturgie a neistoty kvôli ochoreniu COVID-19 a my to musíme v cieľovej rovinke, dva týždne pred festivalom, zrušiť. Avšak skúsil som si predstaviť, ako by som sa cítil, keby festival predsa len bol.

Bolo by to správne stretnúť sa na Jahodnej, aj keď s rúškami, a hovoriť o zodpovednom spávaní sa voči našej planéte? Veď predsa musíme veriť odborníkom, a tí nám teraz radia nestretávať sa. Chrániť sa, byť uvedomelí a pomáhať tak zmierňovať dopady koronavírusu na našu krajinu a ľudstvo celkovo. Verím, že je to dostatočný argument na to, aby to všetci chápali.“ vysvetľuje riaditeľ festivalu Rasťo Šimko.

Festival NATURE ďakuje všetkým za prejavenú dôveru – odmení vás v budúcom roku

Netradičný formát festivalu zaujal širokú verejnosť aj partnerov, ktorí majú „zelené srdcia, myšlienky aj činy“. Všetkým, ktorý si zakúpili lístky či inak festival podporili patrí vďaka. „Za celý realizačný tím ďakujem naším partnerom. Verili nám do poslednej chvíle, a aj teraz po zrušení festivalu sa nám neotočili chrbtom a veria nám ďalej. Aj vďaka ním máme odvahu dávať si odvážne ciele do budúceho roka.

Koronavírus pokrstil festival doslova ohňom. Preložený dátum, umelci zo zahraničia museli ísť z lajnapu preč a teraz táto druhá vlna festival úplne odrovnala. Ale ako sa vraví, koniec dobrý všetko dobré. A my veríme na dobré konce. Preto sa uvidíme v 2021.“ dodáva Rasťo Šimko a jedným dychom uisťuje všetkých, čo mali zakúpené lístky, že peniaze za ne im budú v plnej výške vrátené v čo najkratšom čase.

Motto festivalu NATURE : “…až keď bude otrávená posledná rieka a vyrúbaný posledný strom , snáď pochopíme, že peniaze sa jesť nedajú. Nedovoľme nám prísť až sem…”

Program ako aj všetky ďalšie informácie sú na webe festivalnature.sk alebo sociálnych sieťach Facebook či Instagram.

