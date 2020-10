Zomrel James Randi, muž, ktorý svoj život zasvätil vyvracaniu mýtov a odhaľovaniu šarlatánov

James Randi sa však svoj život zasvätil tomu, aby čo najviac podvodníkov odhalil, aby vyvrátil čo najviac konšpiračných teórií a aby svetu ukázal, že nemôžeme veriť všetkému, čo vidíme a čo počujeme.

Život zasvätil odhaľovaniu šarlatánov

Vo veku 92 rokov zomrel James Randi, ktorý desiatky rokov svojho života strávil vyšetrovaním a odhaľovaním šarlatánov, falošných liečiteľov, médiá čítajúce myšlienky či iných podvodníkov tvrdiacich, že majú nadprirodzené schopnosti, píše portál Science Alert. Ako v krátkom vyjadrení informovala nadácia James Randi Educational Foundation, James zomrel na následky komplikácií spojených s vysokým vekom.

Portál The Washington Post píše, že Randi bol od detstva považovaný za mimoriadne inteligentného, mal IQ 168 a mágia či iné záhady ho zaujímali už od útleho veku. Narodil sa v roku 1928 v Kanade a od roku 1940 vystupoval na pódiách ako mág pod menom „The Amazing Randy“. Dvakrát sa dokonca zapísal do Guinessovej knihy rekordov a porazil dokonca aj slávneho Harryho Houdiniho, keď v truhle pod vodou vydržal hodinu a 44 minút a uväznený v ľade zas vydržal až 55 minút.

Ponúkol 1 000 dolárov tomu, kto dokáže existenciu paranormálnych javov

Aj keď sa Randi považoval za mága, netoleroval podvodníkov, ktorí prehlasovali, že dokážu liečiť dotykom ruky alebo čítať myšlienky. Okolo roku 1970 bola verejnosť nadprirodzenými javmi mimoriadne fascinovaná a Randi sa rozhodol, že spolu s astronómom Carlom Saganom a autorom sci- fi príbehov Isaacom Asimovom vytvoria tzv. Výbor pre skeptické vyšetrovanie. Ich cieľom bolo prešetrovať javy, ktoré iní vydávali za paranormálne.

Výbor sa zaoberal napríklad samozvaným médiom Urim Gellerom, ktorý tvrdil, že silou svojej mysle dokáže ohýbať lyžičky. V roku 1973 ho Carson v relácii The Tonight Show vyzval, aby svoje schopnosti predviedol, Geller však znervóznel a tvrdil, že sa momentálne necíti dostatočne dobre na to, aby svoje schopnosti dokázal. Okrem toho, ešte v roku 1964 Randi prostredníctvom rádia vyhlásil, že dá 1 000 dolárov tomu, kto mu dokáže, že paranormálne javy naozaj existujú. Suma postupne narastala, až sa v priebehu rokov vyšplhala na milión dolárov.

V roku 1981 sa v rozhovore pre The New York Times priznal, že aj on sám je šarlatánom, rozdiel však spočíva v tom, že on nemá strach verejne to priznať, kým podvodníci sa ľudí snažia presvedčiť, že naozaj dokážu zázraky. Randi o svojom živote a o odhaľovaní podvodníkov napísal niekoľko kníh a v roku 2014 o ňom vznikol dokument s názvom An Honest Liar (Úprimný klamár).