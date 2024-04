Zo stolnej hry Scrabble už nebudete mať úzkosť. Obľúbená hra sa po 75 rokoch zmení, na doske nájdete prekvapenie

Klasickú stolnú hru uviedli výrobcovia na trh v roku 1938. Odvtedy tento jednoduchý koncept kreatívneho krížovkovania prenikol do všetkých končín sveta a stal sa obľúbeným prostriedkom pri plánovaní toho, aby sme si užili večer s rodinou či priateľmi. Informáciu priniesol portál BBC.

Hranie stolných hier by mala byť zábava, vďaka ktorej strávime kvalitný čas so svojimi blízkymi a spríjemníme si večer. Niektoré hry (ako napríklad Monopoly) sú ale notorickým príkladom toho, že ak je hra príliš kompetitívna či náročná, namiesto radosti sa hráči dočkajú len hnevu, úzkosti a zbytočných hádok.

Doska sa zmení prvýkrát od vzniku hry

Kto hral Scrabble aspoň raz v živote, určite vie, že samotné vymýšľanie výrazov, ktoré dosadíme do tabuľky, je ťažšie, než sa zdá. Výrobcovia v spoločnosti Mattel si všimli, že ľudia mali z hrania dokonca strach a úzkosť, pretože pre nich bola príliš náročná a odstrašujúca. To sa má ale zmeniť vďaka novému módu Scrabble Together, ktorý po 75 rokoch otáča karty s novou, jednoduchšou verziou.

Hoci výrobcovia hry počas rokov upravili a rozšírili možnosti toho, aké slová môžeme v hre vymyslieť, to isté sa nedá povedať o samotnej doske, ktorá bola od samotného vzniku hry vždy rovnaká. Zakomponovanie jednoduchej verzie na druhej strane má pomôcť práve tým ľuďom, pre ktorých bola hra príliš odstrašujúca.

Novinku nájdete veľmi jednoducho – pri kúpe nového produktu vám stačí dosku pretočiť na druhú stranu. Ako pomôcky vám zároveň poslúžia karty s nápovedou, jednoduchší systém bodovania a rýchlejšia hra. Ďalšou novinkou je tiež to, že sa bude dať hrať v tíme.

„Scrabble skutočne obstálo v skúške časom ako jedna z najpopulárnejších stolných hier v histórii. Chceme zabezpečiť, aby bola naďalej pre všetkých hráčov,“ vyjadril sa Ray Adler, viceprezident spoločnosti Mattel. „Pre každého, kto si niekedy myslel, že slovné hry nie sú pre neho, alebo bol vystrašený z klasickej verzie, je Scrabble Together ideálnou voľbou.“