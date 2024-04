Z predajní sťahujú nebezpečné kakao. Ak ho máte doma, určite ho nejedzte, čo najskôr ho vráťte

Ak ste v poslednom čase nakupovali vo veľkoobchode METRO, mali by ste zbystrieť. Z trhu stiahli nebezpečné kakao.

Holandské kakao má reťazec od dodávateľa AVITA BRATISLAVA s. r. o. Ako Metro uvádza na svojom webe, výrobok nie je vhodný na konzumáciu „a keďže zdravie zákazníka je našou prioritou, pristúpili sme k stiahnutiu výrobku z trhu.“ Dôvodom je, že vo vzorke výrobku sa našlo väčšie množstvo mykotoxínu – ochratoxín, ako povoľujú legislatívne požiadavky.

Ak ste uvedené šarže výrobkov nakúpili v termíne od 5. 3. 2024 do 11. 4. 2024, nemali by ste ich konzumovať.

Výrobky môžete vrátiť do ktoréhokoľvek veľkoobchodu METRO. “Zároveň by sme vás chceli požiadať, aby ste informovali svojich partnerov/zákazníkov a výrobok od nich prevzali späť. Za zakúpené výrobky vám budú vrátené peniaze na základe predajného dokladu. Vrátenie tovaru je možné do 31. 5. 2024,“ uvádza reťazec.