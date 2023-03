Zo Slovenska sa tam dostanete za pár hodín: Dve najnavštevovanejšie krajiny sveta sú v Európe

Aby sa nejaká krajina stala najnavštevovanejšou destináciou, musí pre turistov predstavovať skutočne silnú kombináciu všetkého, čo si od cestovania sľubujú. Do tohto zoznamu určite patria aj dve európske štáty, ktoré sa podľa analýzy portálu Global Data stali v rámci návštevnosti najlepšími na svete.

Do Európy príde každoročne približne 500 miliónov turistov. Z nich sa väčšina sústredí najmä na 2 krajiny, ktoré sa aktuálne držia na vrchole zoznamu najnavštevovanejších destinácii sveta. O prieskume písal aj portál Euronews, ktorý vyzdvihol Európu ako stále lákavé miesto pre ľudí z celého sveta.

Starý kontinent sa v posledných rokoch stal dokonca tak obľúbený, že z Francúzska a Španielska sa stali najnavštevovanejšie krajiny sveta. Analýza tiež predpokladá, že práve líder zoznamu, Francúzsko, bude mať do roku 2025 ešte o takmer štyri desiatky miliónov turistov ročne viac, ako je to v súčasnosti.

Najviac ľudí chodí z Európy

Čo sa týka čísel, do Francúzska prišlo v roku 2022 až 66,6 milióna turistov, čím zosadilo z pomyselného trónu návštevnosti Španielsko, ktoré sa pre rok 2023 ocitlo na druhej priečke. Do Francúzska chodia najčastejšie ľudia z iných európskych krajín, najmä zo Spojeného kráľovstva, Belgicka či Nemecka, no obľúbené je aj pre turistov zo Spojených štátov amerických a Číny.

Na Francúzsku je najsilnejším lákadlom história, kultúra a doprava. Turisti využívajú skvelé vlakové spojenia naprieč mestami, ale aj inými štátmi, čo podstatne uľahčuje presun. Francúzsko je ako líder v návštevnosti dostupnou destináciou aj pre Slovákov, keďže letecky, prevažne z Viedne, sa dá do krajiny dostať za približne 90 minút. Navyše, autom je to do Štrasburgu z Bratislavy 850 kilometrov, čo tiež nepredstavuje horibilnú vzdialenosť.