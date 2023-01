Znásilnil a zavraždil 83 žien: Ruský sériový vrah chce bojovať na Ukrajine za vagnerovcov, dúfa, že ho Putin omilostí

Vrah Michail Popkov si vyslúžil prezývku „Vlkolak“. Zabiť mal viac ako 80 žien a za mrežami by mal stráviť zvyšok života. Chce sa ale pridať k vagnerovcom a bojovať proti Ukrajine.

Chce sa pridať k armáde, umožňuje to kontroverzná schéma

Jeden z najbrutálnejších sériových vrahov v dejinách Ruska, 58-ročný Michail Popkov, sa podľa portálu Mail Online chce pridať k vojsku a bojovať na fronte proti Ukrajine. Stal by sa tak súčasťou kontroverznej schémy, v rámci ktorej sa z tisícok násilníkov a vrahov môžu stať žoldnieri. Putin vraj udelí milosť tým zločincom, ktorí na fronte počas bojov prežijú aspoň 6 mesiacov.

Bývalý policajt údajne chladnokrvne zavraždil 83 žien. Podľa niektorých zdrojov sa ale počet jeho obetí môže blížiť až k 200. Väčšina jeho obetí mala od 18 do 50 rokov, pričom Popkov ich najprv znásilnil, a potom ich zavraždil sekerou, kladivom, nožom či iným nástrojom. Po troch separátnych súdnych procesoch padlo rozhodnutie, že si odsedí dva doživotné tresty a k tomu 9 rokov navyše.

Napriek tomu, že je to brutálny zločinec, ruské úrady povolili štátnej televízii, aby s ním za mrežami urobila rozhovor. Žiadal v ňom, aby sa mohol pridať k Putinovým bojovníkom. Tvrdil, že má skúsenosti s rádioelektronikou z čias, keď bol brancom Červenej armády.

Podľa psychiatrov nie je nepríčetný, trápia ho výčitky svedomia

Dúfa, že sa vďaka kontroverznej schéme dostane na slobodu aj on, podarilo sa to už totiž viac ako 40 000 odsúdeným zločincom. V nádeji, že sa bude môcť pridať k vagnerovcom, sa dokonca priznal aj k ďalším vraždám, o ktorých doteraz nehovoril. Keď počas rozhovoru padla otázka, o čom sníva, Popkov bez váhania odvetil, že sa chce pridať k armáde a bojovať na fronte.

Vo väzení je už 10 rokov, no vraj si myslí, že by nemal problém naučiť sa nové praktické zručnosti, ktoré by mu v boji poslúžili. Ženatý otec jedného dieťaťa vyčíňal medzi rokmi 1992 až 2010 v Angarsku, mesto chcel údajne očistiť od prostitútok.

Podľa psychiatrických posudkov trpí Popkov homicidomániou, teda neodolateľným a iracionálnym nutkaním vraždiť. Napriek tomu ale podľa lekárov nie je nepríčetný. Tvrdí, že vo väzení mal dostatok času premýšľať nad svojimi skutkami a kvôli tomu, čo vykonal, ho vraj trápia výčitky svedomia.