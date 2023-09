Známy hollywoodsky herec režíroval sex scénu svojej dcéry. Prekvapí vás, čo o tom povedal

Herca a režiséra Ethana Hawka bližšie predstavovať netreba. A rovnako tak ani jeho dcéru Mayu Hawke, ktorú poznajú najmä fanúšikovia úspešného hitu streamovacej platformy Netflix – seriálu Stranger Things. Súčasťou toho je od druhej série a jej postavu si diváci obľúbili. Otec s dcérou ale uplynulé obdobie pracovali na spoločnom filmovom projekte, kde došlo aj na nakrúcanie posteľových scén.

Ethan Hawke spolu so svojou dcérou Mayou (jej mamou je herečka Uma Thurman) už čoskoro prinesú na plátna kín snímku o živote americkej novelistky Flannery O´Connorovej. Film WildCat sa bude zaoberať jej životom a ťažkosťami s vydaním jej prvej knihy. Maya Hawke stvárňuje v snímke hlavnú hrdinku, okrem iného ale aj niekoľko postáv, ktoré vo svojich literárnych dielach O´Connorová stvorila, píše web Unilad.

Otec režíroval sex scénu svojej dcéry

A práve rôznorodosť postáv, ktoré Maya vo filme stvárňuje, prinieslo do jej kariérnych skúseností aj možnosť nakrútiť posteľové scény plné sexu. Zrejme si dokážete predstaviť, aké nepríjemné to musí pre hercov byť. A ešte horšie je to, ak sex scénu režíruje ich vlastný otec. To sa stalo aj v tomto prípade.

Ako ale prezradili v nedávnom rozhovore pre magzín Variety, ani pre jedného z nich, teda ani pre Mayu, ani pre jej otca Ethana to nepríjemné nebolo. Ako uviedli, pre iných hercov na pľaci možno áno, ale pre nich samotných vôbec.

Dodali tiež, že na pľaci bol prítomný koordinátor intimity, aby scény nevyzneli vulgárne a aby všetko prebehlo tak, ako má, a teda, aby z toho žiaden z hercov nemal traumu.

Snímku s názvom WildCat uviedli v amerických kinách v piatok 1. septembra. Ethan Hawke okrem toho, že ju režíroval, k nej napísal aj scenár. Okrem Maye Hawke vo filme uvidíme aj mená ako Laura Linney, Steve Zahn, Willa Fitzgerald a mnohých ďalších. Slovenská premiéra je zatiaľ v nedohľadne.