Známa slovenská modelka má problém s Instagramom. Tvrdí, že sociálna sieť jej maže profil, lebo je až príliš pekná

Známa 25-ročná slovenská modelka má problém so svojím profilom na sociálnej sieti Instagram. Jej viac ako 1,1 milióna fanúšikov sa nevie z času na čas dostať na jej profil, pretože sociálna sieť ho neustále maže. Dôvodom je podľa modelky to, že je až „príliš pekná“ a mnohí neveria, že je skutočnou osobou.

Veronika Rajek patrí medzi známe modelky, ktorá si, rovnako ako mnohé jej ďalšie kolegyne, založila profil na sociálnej sieti Instagram. Zdá sa ale, že jej krása vyvoláva v mnohých používateľoch Instagramu pochybnosti. Mnohí totiž neveria, že ide o skutočnú osobu a myslia si, že ide o umelo vytvorenú postavu. Jej problém najnovšie zaujal aj zahraničný portál LAD Bible

Príliš pekná na to, aby bola skutočná

Pochádza zo Slovenska, no dlhodobo žije vo Viedni. Zo svojho života známa modelka, ktorá má na konte 1,1 milióna followerov len na Instagrame, zvykne často zdieľať rôzne momenty i zážitky. No má problém – známa sociálna sieť jej profil často vymazáva, pretože niektorí z jej sledovateľov neveria, že je skutočne žijúcou osobou. Ako Rajeková podľa LAD Bible uviedla, zrejme je to preto, že je až príliš pekná.

Za vymazávaním jej profilu môžu byť početné nahlasovania neprajníkov, že nejde o skutočnú osobu, ale bota či podvodníčku, ktorá sa za žijúcu ženu len vydáva.

Finalistka súťaže Miss Slovensko 2016 sa okrem toho musí často potýkať aj s množstvom neprajných správ. V tých jej majú neznámi ľudia adresovať nepekné urážky o tom, že svoje fotografie až nadmerne upravuje, či jej hovoria, že pre to, aby vyzerala tak, ako vyzerá, už istotne podstúpila veľa plastických operácií. Nič z toho však nie je pravda a Veronika hovorí, že kvôli svojej kráse sa cíti byť diskriminovaná. Samozrejme, priznala, že niektoré svoje fotografie upravuje, ale využíva na to len nástroj na zjemnenie pokožky.

Potvrdenie od chirurga z Dubaja

Prekvapivé je aj jej priznanie, v ktorom hovorí, že jednu návštevu u plastického chirurga predsa len podstúpila. Letela za ním až do Dubaja, a to len preto, aby mala dôkaz, že nikto na nej nikdy žiaden skrášľovací zákrok nevykonal.

Za urážkami jej osoby majú stáť v drvivej väčšine prípadov ženy, ktoré jej závidia. Tie tvrdia, že nikto nemôže byť až tak krásny a pekný, vraj to nie je normálne. Modelka žijúca vo Viedni však vždy všetkých ubezpečuje, že sa taká skrátka narodila a všetky jej proporcie sú pravé a žiadnu operáciu nikdy nepodstúpila, pretože to nepotrebuje. A platí to aj o jej prsiach, ktoré sú taktiež terčom útokov. Aj ich pravosť musel overiť odborník, ktorý bol tiež podľa modelkiných slov prekvapený, že ide o prirodzené prsia.

Prečo ale neustále Instagram blokuje jej profil, nevie ani Veronika sama. Stať sa to už malo niekoľkokrát a vždy sa jej ho podarilo opäť obnoviť. Jediným vysvetlením tak môžu byť len mnohopočetné nahlásenia zo strany závistlivých používateliek Instagramu. Tie skrátka nevedia zniesť, že žena môže byť krásna aj prirodzene bez zbytočných filtrov, ktoré mobilné aplikácie všetkého druhu ponúkajú.