Profi fotografom aj s mobilom: 5 tipov, ako zhotovíš fantastické zábery, ktoré ti budú followeri závidieť

Fotografovanie kedysi nepatrilo medzi najlacnejšie koníčky. Ten, koho táto činnosť napĺňala šťastím, si ešte pred pár rokmi, ak chcel zhotoviť naozaj vydarené zábery, musel zadovážiť drahé príslušenstvo, do ktorého bolo nutné investovať tisíce eur. 21. storočie, sociálne siete a cenovo stále čoraz prístupnejšia elektronika však priniesli svoj úžitok aj v tejto oblasti. Dobrým fotografom tak môže byť dnes už ktokoľvek. Stačí na to kvalitnejší smartfón.

Nemusíš byť vyskillovaným fotografom, ktorý už má za sebou desiatky fotení s modelkami či kultúrnych podujatí. Na to, aby si dokázal zhotoviť obdivuhodnú fotografiu, ti v dnešnej dobe postačí smartfón a poznať užitočné tipy a triky, ako ten-ktorý záber vytvoriť. Že si nevieš zo širokej ponuky smartfónov vybrať?

Spoločnosť Huawei nedávno predstavila svoj najnovší prírastok do rodiny. Smartfón Huawei nova 9 je špičkovým osobným asistentom určeným pre zaneprázdnených, nezávislých a kreatívnych ľudí, ktorí sú neustále v pohybe. Navyše, tvoju pozornosť upúta mimoriadne štýlovým a ultratenkým dizajnom, špičkovým fotografickým systémom s vylepšenými videofunkciami a za prekvapivo príjemnú cenu.

Chceš na svojich profiloch na sociálnych sieťach zdieľať len skutočne pôsobivé a originálne zábery a navyše bez použitia dodatočných filtrov, ktoré mobilné appky ponúkajú? Tak čítaj pozorne, takto totiž zhotovíš pozoruhodné fotky len s použitím mobilu a bez nutnosti absolvovať kurz fotografie.

Zvládni nočné fotky ako profík

Samozrejme, netreba sa spoliehať len na aplikáciu fotoaparátu, ktorú má každý smartfón už predinštalovanú. V obchode s appkami možno nájsť niekoľko skvelých nástrojov na zhotovovanie fotiek, ktoré sú zadarmo a dokážu naozaj zázraky. Ak máš nejaké eurá nazvyš a chceš ich investovať, tak pokojne si môžeš spraviť radosť aj takýmto spôsobom.

Zvládnuť dvojitú expozíciu je skutočne jednoduché, stačí k tomu dobrá aplikácia, napríklad Picsart, ktorá je zadarmo (k stiahnutiu aj v AppGallery pre Huawei) a využil ju aj tento TikToker. Záber zhotovený počas noci, na ktorom je pozadie rozmazané a rozostrené, pričom jedinými zaostrenými „predmetmi“ na fotke, sú ľudia, vytvoríš takto: stačí zhotoviť jednu ostrú a jednu rozmazanú fotografiu. Potom ich už stačí len pomocou aplikácie spojiť do jednej. Pár klikmi sa pohráš s nástrojmi a zaujímavá fotografia je na svete.

Rušná premávka na ceste

Ďalším mimoriadne obľúbeným druhom fotografií na sociálnych sieťach je zachytenie rušnej premávky na cestách počas noci. Ako to tí fotografi robia?

Samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorí podobné zábery vytvárajú aj niekoľko desiatok minút, nie je však za tým žiadna veda. Stačí si zaobstarať stojan na mobil, ktorý sa ale dá veľmi ľahko a účinne nahradiť aj pevnejším stiskom ruky alebo nejakým iným predmetom (fantázii sa skutočne medze nekladú). No a potom už len nájsť aplikáciu, ktorá dokáže snímané objekty v momente zachytávania na obrazovke mobilu spomaliť.

Siluety

Aj ty si vždy obdivoval fotografie na Instagrame, ktoré zachytávajú siluety ľudí v diaľke, napríklad niekde na pláži? Aj keď to môže vyzerať ako práca na niekoľko hodín, je to jednoduchšie, ako sa na prvý pohľad zdá.

V tomto prípade možno zachytiť siluetu čohokoľvek, stačí len, aby to bolo aspoň trošku zaujímavé a hlavne, aby za objektom, ktorý chceš zvečniť, bol zdroj svetla. V aplikácii s fotoaparátom stačí kliknúť na zaostrenie a trošku stmaviť expozíciu a potom už len skúšať. Siluety sa na fotografiu najlepšie zachytávajú počas zlatých hodín dňa – teda počas východu alebo západu slnka.

Foodstagramerom po jednej fotke

Stať sa majstrom kulinárskej fotografie nie je vôbec ťažké, treba len vedieť, ako na to. Áno, aj ten najostrieľanejší foodfluencer nafotí jedno jedlo na niekoľko pokusov, takto ale zvládneš dokonalú fotku jedla spraviť aj ty. Samozrejme, základom je pekný objekt, a preto odfotiť obyčajný slepačí vývar v peknom tanieri nestačí. Aj majstri v tomto influencerskom odvetví vedia, že všetko je to najmä o aranžovaní. Predtým, ako začneš na tanier dávať jednotlivé suroviny, skús si premyslený záber aspoň nejako načrtnúť ceruzkou alebo perom na papier. Získaš tak prehľad o tom, čo chceš, aby na fotke bolo, kde to bolo a ako by to malo celé vyzerať.

Následne už len stačí, doplniť nejaké rekvizity, samozrejme, nezabudni pridať nejaké pekné pozadie, na ktorom sa bude tanier s jedlom nachádzať (využiť môžeš napríklad aj rôzne na tlačiarni vytlačené fotografie mramoru, dreva a pod.) a potom sa už len pohrať so svetlom. Fotku jedla skúšaj snímať z rôznych uhlov, zblízka i z diaľky. Veľmi ti aj v tomto prípade pomôže nastavenie mriežky, no a ako to už chodí, jedlo sa bez filtrov nezaobíde.

Zachytenie objektu v pohybe

A čo zachytenie ostrého objektu v pohybe, pričom všetko okolo neho je pútavo rozostrené, respektíve rozmazané? Aj tvorba takejto fotografie môže byť hračkou, pokiaľ použiješ správnu appku a trochu sa pohráš s nastaveniami. Pre potreby takéhoto záberu odporúča skúsený fotograf využiť aplikáciu Lightroom od Adobe, ktorá je taktiež k stiahnutiu zadarmo.

Parádny panning efekt na fotografii vytvoríš pomocou Lightroomu tak, že si nastavíš automatickú tvorbu záberu, záver fotoaparátu (shutter) nastavíš na hodnotu 1/13s a ISO na hodnotu 80 alebo takú, ktorá príliš nepreexponuje scenériu. Výsledok je skutočne úchvatný.

Jeden moment na dvakrát

S mobilom Huawei nova 9 môžeš svoje profily na sociálnych sieťach obohatiť nielen o fotografie zachytené v pohybe, ale aj jedinečným druhom videa. Jedinečná funkcia duálneho nahrávania videa umožní simultánne nahrávnie v jednom čase, čo znamená, že majiteľ tohto smartfónu si vie nahrať video zároveň prednou i zadnou kamerou, pričom medzi nimi môže aj plynule prepínať. Vďaka tomu ti neujde žiadny zaujímavý moment, ktorý tvoji followeri v storkách na Instagrame či vo videách na TikToku istotne nemálo ocenia.

Veľa spraví aj mobil samotný

Ak chceš aj ty fotiť ešte fantastickejšie zábery len za pomoci mobilu a máš pocit, že tvoj súčasný už nespĺňa vysoké nároky, skús ho vymeniť za Huawei nova 9. Na fotoaparát, ktorým disponuje, sa môžeš spoľahnúť v každej situácii, bez ohľadu na to, či je deň alebo noc. Nova 9 zachytí všetky dôležité chvíle, dokonca aj v tme, či v zlom osvetlení, na celodennom výlete v horách aj počas nočnej zábavy v klube.

Kamerový systém Ultra Vision sa skladá z 50-megapixelového hlavného fotoaparátu RYYB Ultra Vision, 8-megapixelového ultraširokého objektívu, 2-megapixelového snímača hĺbky obrazu a makro objektívu, ktorý je schopný snímať už od vzdialenosti štyroch centimetrov. Len vďaka tomuto kvartetu budeš môcť fotografovať výnimočné portréty, panorámy, mestské fotky, či priblížené zábery s dokonalou presnosťou detailov. Navyše, s využitím špeciálnych režimov pre nočné fotografie, ako sú Extreme Night Shoot a Night Portrait, budeš môcť vytvárať jasné a mimoriadne detailné snímky aj pri slabom osvetlení. Viac o Huawei nova 9 sa dozvieš na tomto webe.