Známa fotografka Nina Skalíková zverejnila emotívne video, ktoré zasiahlo fanúšikov aj známe osobnosti. V slzách prehovorila o svojom partnerovi

Známa fotografka slovenských celebrít si počas rokov získala tisíce fanúšikov a ľudia začali sledovať jej profil nielen pre fotografie známych osobností, ale tiež pre ďalší obsah, ktorý Nina tvorila. Teraz sa však svojim fanúšikom ukázala tak, ako ju ešte nevideli. V dojímavom videu prehovorila o rozchode so známym hudobníkom.

Fotografka Nina Skalíková roky tvorila pár so známym raperom Matejom Gabrišom, ktorý je známy pod pseudonymom Gabryell z kapely Nerieš. A hoci mnohí čakali svadbu, medzi nimi aj ona, nakoniec mal ich príbeh oveľa tragickejší koniec. Fotografka v emotívnom videu priznala, že ju podviedol a v slzách priznala ďalšie detaily.

„Bola som 2 a pol roka vo vzťahu s Gabryellom. Bolo to krásne, bolo to ťažké, bolo to veľmi ťažké niekedy,“ povedala Nina v prvej časti videa, v ktorej tiež vysvetlila, že sa už raz rozišli a raper jej potom tvrdil, že sa zmenil. Ako sa však ukázalo, nebolo to tak a čakalo ju len obrovské sklamanie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Nina Skalíková (@ninaskalikova)

Podviedol ju s fanúšičkou

„Chceli sme sa brať. Chcela ma požiadať o ruku,“ priznala Nina vo videu, poukazujúc na to, aký vážny bol ich vzťah a kam si myslela, že smeruje, kým ju nezasiahla rana, na ktorú nebola pripravená. Potom začala vysvetľovať, čo sa stalo.

„Vo štvrtok som sa dozvedela, že v nedeľu si domov doniesol nejakú mladú k*rvu fanúšičku, ktorú tam j*bal na našej posteli v našej domácnosti,“ vysvetlila fotografka a rozplakala sa. Priznala tiež, že má o tom dôkazy, no napriek tomu to raper stále zapiera. „A je totálne ľahostajný voči tomu, ako sa cítim. Ja som úplne na dne,“ dodala.

To však nie je všetko. „Blokol si ma, poslal ma do p*če. Pozrel sa mi do očí s tým nechutným prázdnym narcistickým výrazom, že už ma nikdy nechce vidieť. Takto to je. Tri roky s niekým strávite, podvedie vás a potom on je ten zlý, že on sa hnevá,“ vysvetlila a dodala: „Toto je môj príbeh a ja viem, že pre mnohých budem strašne hlúpa a naivná, ale čo už mám teraz robiť? Už to bude len lepšie, ale tá krivda a tá zrada, tá bolesť…“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Nina Skalíková (@ninaskalikova)

Nielen fanúšikovia, ale tiež známe osobnosti jej vyjadrili v komentároch podporu a uisťovali ju, že nie je ani hlúpa, ani naivná. Medzi známymi tvárami boli napríklad Jana Hrmová, Adriana Balúchová či Natália Muchová. Posledná menovaná jej vysvetlila, že jednoducho naletela manipulátorovi a narcistovi – typu muža, ktorý hľadá vysoko empatické a inteligentné ženy, ktoré pochopia jeho zlé stránky presne ako Nina.

Dáva si pauzu

Ninu po tomto dojemnom priznaní zaplavili podporné i kritické správy a komentáre. Neskôr sa prostredníctvom príbehu prihovorila fanúšikom a priznala, že hoci jej píšu, aby si nič nerobila z kritiky, ona sama ju vôbec nerieši, a tak nemusia mať obavy. Napriek tomu však potrebuje čas, aby sa so všetkým vyrovnala a prekonala bolesť.

„Potrebujem byť sama so sebou, s myšlienkami, s pocitmi, nechať prebolieť, čo bolí, aby to mohlo odísť a potom všetkými silami pracovať na tom, aby som to spracovala a posunula sa do oveľa krajšej budúcnosti, ktorú už teraz cítim,“ napísala v príbehu, v ktorom tiež oznámila, že si na nejaký čas dáva pauzu od Instagramu.