Zmení jeho správanie a vycicia z neho živiny: Vedci objavili novú hubu, ktorá pavúkov premieňa na zombie

Pavúky sú pre mnohých nočnou morou. Predstavte si však pavúky nakazené hubou, ktorá z nich robí zombíkov. Presne to objavili vedci v jednom z opustených írskych hradov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Huba pavúka celkom ovládne

Ako informuje Live Science, vo viktoriánskom sklade pušného prachu v opustenom írskom zámku vedci natrafili na niečo nevídané. Našli pavúka, ktorého celkom ovládla doteraz neobjavená huba a urobila z neho zombíka. Ide o podobnú hubu, ktorá inšpirovala tvorcov populárneho seriálu The Last of Us.

Huba podľa odborníkov pravdepodobne vypúšťa do tela pavúka chemické signály, ktoré ho prinútia opustiť úkryt. Huba následne hostiteľa zabije a jeho mŕtvolu využije na šírenie spór. Prvýkrát bola objavená ešte v roku 2021. Na počesť uznávaného odborníka Davida Attenborougha ju pomenovali Gibellula attenboroughii, informujú odborníci v štúdii publikovanej 24. januára v Fungal Systematics and Evolution.

Čo sa pavúka týka, ide o druh Metellina merianae, ktorý väčšinou obýva jaskyne. Domov si však urobí v akomkoľvek tmavom priestore, vrátane pivníc či iných miest v ľudských obydliach. Po náhodnom objave v roku 2021 sa podarilo hubu nájsť aj na ďalších pavúkoch, napríklad v jaskyniach na severe Írska.

Nález môže znamenať prelom v medicíne

Za bežných okolností sa pavúk ukrýva vo svojej pavučine, tie nakazené hubou sa však našli mimo pavučín, na strope alebo na stene jaskyne či hradu. Vedci si preto myslia, že huba ovplyvnila správanie pavúka. Je pravdepodobné, že huba sa vyvíjala po jeho boku. Vedci vysvetľujú, že spóry G. attenboroughii preniknú do pavúka a infikujú dutinu, v ktorej sa nachádza ekvivalent krvi bezstavovcov.

Keď pavúk opustí svoj úkryt, huba za pomoci toxínu zabije svojho hostiteľa a následne produkuje látky, ktoré ho takpovediac mumifikujú. Huba následne vysaje z pavúka všetky živiny a vyčkáva na vhodné podmienky. Ak sú správne, na tele pavúka sa vytvoria dlhé štruktúry, za pomoci ktorých parazit rozptyľuje svoje spóry.

Podľa odborníkov je takýto nález obrovským pokladom. Huba sa totiž môže stať zdrojom nových liečiv. Hubu sa zatiaľ podarilo nájsť len v Írsku, podľa odborníkov je ale možné, že sa časom objaví aj inde. Ríša húb by mohla pozostávať z 10 až 20 miliónov druhov, čo z nej robí najväčšiu ríšu. Popísať sa však zatiaľ podarilo len jedno percento.