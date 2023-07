Zistili sme, čo je najlacnejší a málo známy klenot Jadranu: Asi ste tam nikdy neboli, na týždeň vám stačí 190 eur

Obľúbenými miestami na letnú dovolenku mnohých Slovákov sú krajiny, ktoré sa nachádzajú na pobreží Jadranského mora. Za najobľúbenejšiu z nich môžeme označiť napríklad také Chorvátsko, kam sa dostanete pohodlne nielen letecky, ale aj autom, vlakom či autobusom. Ako ale už asi tušíte, nepatrí medzi najlacnejšiu krajinu spomedzi tejto skupiny. Porovnali sme priemerné výdavky cestovateľov v destináciách na Jadrane a zoradili ich od najdrahšej po tú, kam vám na výlet stačí najmenej peňazí. Víťazom sa stalo Albánsko.

V článku sa dozviete aj: ktorá z destinácií na Jadrane je najlacnejšia;

a naopak, ktorá stojí cestovateľov najviac peňazí;

koľko sem potrebujete na týždeň, ak cestujete s nízkym rozpočtom;

aké sú v týchto krajinách priemerné životné náklady v porovnaní so Slovenskom;

kde sú nižšie ako na Slovensku.

Pri zoradení krajín v článku sme vychádzali z údajov portálu Budget Your Trip , ktorý zaznamenáva výdavky z reálnych skúseností cestovateľov, ktorí vyhľadávajú low cost spôsob dovolenkovania. Uvádzané sumy sa preto môžu líšiť na základe vášho štýlu cestovania a toho, čo si chcete dopriať a čoho sa pokojne vzdáte. Dáta životných nákladov v jednotlivých krajinách pochádzajú z webu Numbeo

Taliansko

Priemerné náklady nízkorozpočtového cestovateľa na týždeň: 462 eur

Začnime krajinou na Jadrane, ktorá spomedzi svojich susedov obstála ako tá najdrahšia. Ak ste čakali, že toto miesto obsadí Chorvátsko, nie je to tak. Predbehlo ho totiž Taliansko. V tomto prípade je nutné dodať, že Taliansko je veľmi rôznorodé, a práve od výberu konkrétneho miesta sa môžu líšiť aj ceny za vašu dovolenku. Životné náklady v Taliansku sú v priemere o viac ako 27 % vyššie ako na Slovensku. A to môžeme pocítiť aj v prípade, že sa túto krajinu rozhodneme navštíviť. Jedným dychom však dodávame, že Taliansko stojí za to a určite vám jeho návštevu odporúčame. Či už jeho prímorské oblasti, mestá s výborným jedlom a atmosférou alebo dychberúce hory, ktoré sa tiež tešia veľkej popularite.

Slovinsko Priemerné náklady nízkorozpočtového cestovateľa na týždeň: 276 eur

V podstate to isté ako pri Taliansku môžeme zopakovať aj v prípade Slovinska. Nájdete tu nielen more, ale aj zaujímavé miesta na spoznávanie a taktiež unikátne možnosti na turistiku. Podobne ako klesli priemerné náklady low cost cestovateľa v tejto krajine, tak sa znížili aj životné náklady, ktoré sú však podľa dostupných údajov stále o necelých 8 % vyššie ako na Slovensku. To ale nutne neznamená, že si Slovinsko nedokážete užiť v rámci rozumného rozpočtu. Ak si takúto dovolenku rozumne naplánujete, ideálne v dostatočnom predstihu, nemusí zruinovať váš rozpočet.

Chorvátsko

Priemerné náklady nízkorozpočtového cestovateľa na týždeň: 271 eur

Konečne sa dostávame k Chorvátsku, ktoré uzatvára trojicu tých drahších krajín v tomto rebríčku. Cestovatelia s nízkym rozpočtom tu nechávajú približne tak isto ako v Slovinsku. Veľkou výhodou pre nás Slovákov je, že sa do Chorvátska dostaneme autom už o pár hodín. A ak zoberiete svoju rodinu či kamarátov a rozrátate si výdavky na benzín či diaľnice medzi seba, nemusí vás to vyjsť vôbec draho. To isté platí aj o nákladoch na ubytovanie. Keď ho ale navštívite počas hlavnej turistickej sezóny, treba rátať s tým, že aj ceny budú vyššie. Ako aj pri ďalších spomínaných krajinách.