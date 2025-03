Získala titul Miss Universe, no rýchlo spoznala odvrátenú stránku slávy. Šikanovali ju za pribratie, no pravda bola iná

Krása je subjektívna. Napriek tomu existujú ideály krásy, ktoré priemerný človek len tak nesplní. Dôkazom sú rôzne súťaže, rovnako ako aj popularita na sociálnych sieťach. Navyše v momente, ako sa atraktívna osoba stane verejne známou, si ľudia začnú všímať každú odchýlku od dokonalosti, aby ju mohli zaplaviť kritikou. Svoje o tom vie aj víťazka súťaže miss.

Miss Universe Harnaaz Sandhu získala korunku krásy v roku 2021. Po tom, ako vtedy len 21-ročná kráska z Indie vyhrala titul, šerpu a celosvetovú slávu, však rýchlo zistila, že všetka pozornosť má aj odvrátenú stránku a jej vzhľad bol od tejto chvíle pod drobnohľadom. Ako píše portál People, v momente, ako indická modelka pribrala, sa jej život zmenil na peklo.

Začali ju šikanovať

Niekoľko mesiacov po tom, ako Harnaaz získala korunku krásy, viditeľne pribrala. A hoci priznala, že jej táto zmena neprekáža, má vďaka tomu iný problém – šikanovanie na internete.

„Fyzicky som tak trochu vyrástla, pribudli mi kilá a zvýšila sa mi váha, čo mi momentálne úplne vyhovuje,“ prehovorila ako 22-ročná exkluzívne pre PEOPLE a pokračovala: „Bola som šikanovaná za to, že som pribrala. Bolo to pre mňa trochu nepríjemné a naozaj prekvapujúce, keď som videla, ako ľudia začali mať svoj názor, na ktorom by nemalo záležať. Nie je to o tom, ako vyzeráte, ale o tom, kým ste zvnútra, ako sa správate k ľuďom a v čo veríte.“

Kráľovná krásy narodená v Indii hovorí, že pred súťažou bola jej strava a cvičenie len o víťazstve. „Naozaj som sa sústredila na svoj cieľ a nemyslela som na svoje zdravie,“ priznáva Sandhu a dodáva: „Celý čas sme trénovali, robili veľa aktivít a potom po víťazstve som mala takmer mesiac len na oddych.“

A práve toto obdobie oddychu po víťazstve odštartovalo celý problém. „Počas tohto obdobia som vlastne necvičila, len som jedla a užívala si čas s rodinou,“ hovorí bývalá Miss Universe. „Nikdy som si neuvedomila, že sa to začne prejavovať na mojom tele.“

Po tom, ako Harnaaz pribrala, nebola prvá, kto na to upozornil. Sláva, ktorú vďaka súťaži získala, dostala trpkú príchuť a namiesto komplimentov na jej vzhľad, prišla kritika. Niektoré komentáre na internete boli dokonca také kruté, že indickú modelku dohnali k slzám.

„Určite som sa mnohokrát zrútila,“ priznala Sandhu a dodala: „Niekedy v tých najneočakávanejších chvíľach. Práve sa chystám vyjsť na pódium alebo niečo podobné a celá táto vec mi príde na um. Je to naozaj smutné.“

