Zimnej idylke je nateraz koniec, počasie na Slovensku sa výrazne zmení. Čaká nás prudké oteplenie

Veľkú časť Slovenska pokryla počas posledných dní snehová pokrývka a ľudia tak zažívali pravú zimnú atmosféru. Fanúšikovia zimy si sa tešili z chladného počasia, no v najbližších dňoch budú zrejme opäť sklamaní. Na naše územie totiž príde oteplenie a dážď, informuje iMeteo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Počas dnešného dňa by ešte malo na Slovensku prevládať relatívne chladné počasie, no v nedeľu príde zmena. Sneh v nižších polohách úplne zmizne a udrží sa jedine na horách. Ľudia by si mali taktiež dávať pozor pred hroziacimi povodňami.

Vysoké teploty

„V noci zo soboty na nedeľu sa začne cez Slovensko presúvať ďalší oklúzny front. Od západu začne v nedeľu snežiť, pričom sneženie môže byť aj intenzívne. Najvýdatnejšie bude snežiť na západnom Slovensku, kde by mohlo napadnúť 5 až 10 cm nového snehu. Na zvyšku územia napadne do 4 cm,“ informuje iMeteo.

Zrážky však budú postupne prechádzať do kvapalného skupenstva a sneh sa začne roztápať. „V nedeľu večer sa paradoxne nebude ochladzovať, ako býva bežné, ale, naopak, otepľovať. Na krajnom západe by sa teploty mohli v nedeľu večer dostať až na +6 °C,“ dodal meteorologický portál. Od pondelka sa tak výrazne oteplí na celom našom území.