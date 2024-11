Zima sa hlási o slovo, poriadne prituhne: Aj dnes niektoré časti Slovenska zahalí snehová pokrývka, inde hrozí poľadovica

Vonku sa pomaly začína prejavovať zimné počasie. Tak ako v uplynulých dňoch bolo sychravo, chladno a na niektorých miestach padal už aj sneh, aj dnes bude situácia podobná.

Zima klope na dvere

Ako informuje portál iMeteo, nad našou oblasťou sa dnes nachádza nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu. To znamená, že slnko si niekoľko najbližších dní neužijeme. Okrem toho bude počasie naďalej podobného charakteru ako od začiatku týždňa.

Štvrtok bude teda zamračený, celý deň bude hmlisto, sychravo a hrozí aj poľadovica. Lokálne môže mrholiť alebo snežiť. Zrážky však budú slabé, a to do 1 milimetra v prípade mrholenia a do 1 centimetra pri snežení.

Na východnom a strednom Slovensku treba vo štvrtok ráno očakávať ojedinelú tvorbu poľadovice. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré predbežne platia do 10:00 vo všetkých krajoch okrem Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského. SHMÚ to uviedol na svojom webe.

Meteorológovia doplnili, že výskyt poľadovice je v tejto ročnej dobe bežný, no môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornili.

Teploty sa budú pohybovať medzi +3 až +8 °C. Najvyššia denná teplota vo výške 1 500 metrov bude -1 °C, píše TASR.

Podľa predpovede iMeteo by malo byť až do konca týždňa podobné počasie, aké ho sprevádza od začiatku. Vyššie teploty budú v južných oblastiach krajiny, kde by mohli vystúpiť, podobne ako dnes, na +8 °C. Vo vyšších oblastiach vystúpia len na +5 °C.

Zima sa už postupne hlási o slovo a v polovici novembra sa už dočkáme aj vytúžených snehových zrážok a následnej pokrývky. Tá síce, s výnimkou horských oblastí, dlho nevydrží, no rozhodne navodí pocit blížiacich sa Vianoc.