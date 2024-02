Zima nekončí: Teraz nás čaká ešte teplé počasie, no poznačte si tento dátum, vtedy príde mrazivá zmena

Milovníci zimy majú tento rok hlavu v smútku. Naposledy sa totižto prejavila v januári, odvtedy sa postupne otepľuje. Extrémne teplé počasie vygradovalo počas minulého víkendu. Koniec meteorologickej zimy je však s blížiacim sa posledným februárovým dňom blízko. Podľa iMeteo však všetky predpovede naznačujú, že neprimerane vysoké teploty nás čakajú až do konca mesiaca. Zmena by ale mala prísť práve na prelome mesiacov.

Zima nie je istá

Ako informuje iMeteo, to, či nás ešte čakajú mrazivé dni, nie je zatiaľ isté, útechou je však fenomén stratosférického oteplenia. To začína práve v týchto chvíľach a do Európy môže priniesť výrazné ochladenie.

„K stratosférickému otepľovaniu začalo dochádzať v uplynulých dňoch a odohráva sa tisíce kilometrov od nás a desiatky kilometrov nad zemským povrchom v stratosfére okolo severného pólu,“ vysveľtuje iMeteo a dodáva, že práve tu dochádza k oslabeniu prevládajúceho západného prúdenia a k lokálnemu, no výraznému otepleniu stratosféry.

Tento jav môže udrieť s rôznou intenzitou a dokonca sa môže objaviť aj viackrát. Niekoľko týždňov po jeho výskyte sa však zvyšuje pravdepodobnosť príchodu mrazivého arktického vzduchu zo severu do Európy. Svedkami niečoho podobného, no slabšieho, sme boli už v januári.

Pripravte sa na možnú zmenu

Podľa iMeteo je šanca na vpád arktického vzduchu do Európy na konci februára a začiatku marca. Aktuálne však nie je možné predpovedať dôsledky ani počasie na dlhší čas.

Aktuálne predpovede do 18. februára však ukazujú, že nadpriemerne teplé počasie bude zatiaľ pokračovať. Priemerné teploty budú o 5 až 10 °C vyššie, ako je bežné. Nepotrvá to však dlho a malo by prísť k ochladeniu, čo znamená, že priemerná teplota bude len o 1 až 3 °C vyššia.

„Aj strednodobé predpovede naznačujú, že šanca na podpriemerné teploty začína niekde okolo 28. februára. Zima sa tak nateraz odsúva, a keďže obdobie meteorologickej zimy už pomaly končí, tak vpád chladného vzduchu na prelome februára a marca môže priniesť posledný záchvev zimy,“ uzatvára iMeteo predpoveď.