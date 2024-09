Žiadne medicínske prostredie ani drámy. TV JOJ predstaví niečo nečakané, nový hrôzostrašný seriál vyjde už čoskoro

V súčasnosti TV JOJ prináša na televízne obrazovky seriály Nemocnica, Kriminálka Kraj a Príliš veľa lásky. Nemá problém divákom ponúknuť multižánrovosť a snaží sa, aby si každý našiel to svoje. Teraz však túto snahu posunula ešte o level vyššie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje TV JOJ na svojom portáli, už túto jeseň plánuje v spolupráci s Českou televíziou priniesť divákom niečo, čo ešte nevideli. Nový mysteriózny triler totiž v sebe bude niesť aj prvky hororu, a tak tento seriál diváci nebudú sledovať len s napätím, ale tiež so strachom. Na svoje si prídu milovníci hororu, ktorí doteraz takýto seriál na slovenských programoch nemali.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Na koho sa môžu tešiť

TV JOJ už v minulosti s Českou televíziou spolupracovala a spoločne predstavili divákom viacero úspešných projektov – seriál Svet pod hlavou, minisériu Ultimátum, či vianočnú rozprávku Krakonošove tajomstvo. Teraz si opäť pripravili spoločnú novinku, ktorú diváci uvidia už túto jeseň.

Seriál Lovec je mysteriózny detektívny seriál, ktorý vznikol pod vedením českého režiséra Jiřího Stracha. V hlavných úlohách sa predstavia Jana Kolesárová a Pavel Kříž.

„Hlavnou myšlienkou príbehu je, že zlo má iba takú moc, akú mu sami dovolíme. Čo ľudí spája, je prirodzený pud so zlom bojovať. Pre niektorých je to osobný boj, pre niektorých otázka politiky alebo otázka vyšších hodnôt, pre iného boj Boha s Diablom,“ avizuje TV JOJ.

Dodáva: „Náš vnútorný pomer dobra a zla a naše životné rozhodnutia určia, či sa démonovi podarí do nás vstúpiť a do akej miery nás ovládne. Proti nim nás spája prirodzený pud so zlom bojovať. Pre niektorých je tento boj osobný, pre iných zas otázka politiky alebo vyšších hodnôt!“

O čom to bude

TV JOJ zatiaľ neprezradila veľa, no okrem hlavných postáv zverejnila aj popis, o čom tento seriál bude. Ako pritom už z popisu deja vyplýva, fanúšikovia hororu sa budú mať naozaj na čo tešiť.

„Náš vnútorný pomer dobra a zla a naše životné rozhodnutia určia, či sa démonovi podarí do nás vstúpiť a do akej miery nás ovládne. Proti nim nás spája prirodzený pud so zlom bojovať. Pre niektorých je tento boj osobný, pre iných zas otázka politiky alebo vyšších hodnôt. Seriál LOVEC predstavuje tajnú organizáciu v štruktúre cirkvi, ktorá sa snaží týchto démonov vypátrať a zneškodniť, má na to metódy, ale ani tak to nie je ľahké. Nie je ľahké ho spoznať a premôcť, ale ide o zachovanie rovnováhy nášho sveta,“ znie oficiálny popis seriálu.