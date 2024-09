Tento týždeň to v Bez servítky poriadne vrelo. K hádke došlo nielen medzi súťažiacimi, ale aj divákmi, na tomto sa nevedia zhodnúť

Nie je nič netradičné, že si súťažiaci v Bez servítky počas týždňa skočia do vlasov. Pri piatich súťažiacich, ktorí majú rôzne povahy a rôzne návyky, sa totiž môže jednoducho stať, že si medzi sebou nebudú rozumieť a v tom horšom prípade dochádza aj ku konfliktom. Inak tomu nebolo ani tento týždeň.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sme vás informovali ešte na začiatku týždňa, už od prvého dňa bolo jasné, že tento týždeň v Bez servítky bude viac než zaujímavý. Medzi súťažiacimi sa totiž objavil aj Peter Kuťka, ktorý sa v minulosti snažil stať sa prezidentom Slovenskej republiky. Práve on bol dôvodom hádok medzi ostatnými súťažiacimi a situácia sa každým dňom ešte viac vyostrovala.

Od nervov sa rozplakala

Hoci bolo podľa Kuťku všetko „fantázia“, ostatní súťažiaci nesúhlasili. Keď totiž Katka naservírovala svoje hlavné jedlo a on zodvihol tanier, aby z neho mohol jesť ako zviera z misky a neskôr začal kradnúť knedle z tanierov ostatných súťažiacich, Jessica to už nevydržala a od nervov sa rozplakala. Potom sa všetkých ostatných začala pýtať, či im to nevadí a Katkina odpoveď ju rozčúlila ešte viac.

„Jessica, akože nemôžem povedať, že by mi to úplne bolo voľné, že by mi to úplne nevadilo, ale mám v sebe veľký kus tolerancie,“ povedala Katka na správanie sa Petra.

Došlo k nečakanému zvratu

Potom však nastal zvrat. Keď totiž varila Jessica, na to, ako Peter stoloval, rýchlo zabudla, keď jej začal dávať komplimenty. Nazval ju totiž najlepšou kuchárkou a prehlásil, že už teraz je pre neho víťazkou a dokonca pre neho aj dokonalou ženou. Po zvyšok večera tak Jessica hostila s úsmevom a tentoraz už nevzniesla žiadnu sťažnosť.

„Ostatní jej ani po členky nesiahajú,“ prehlásil Kuťka o Jessice.

„Ja normálne zisťujem, že ty mi aj prestávaš vadiť,“ oznámila mu potom potešená hostiteľka. Jej milé slová prekvapili najmä Katku, ktorá si deň vopred zažila jej krik a výčitky, a keď Jessica povedala, že sa snaží ovládať, Katku hneď zaujímalo, prečo sa takto nesnažila aj pri jej stole. „Nezdá sa mi v poriadku, že Jessica zmení názor zo dňa na deň,“ prehlásila Katka.

Ktorá je viac falošná?