Žiadne komáre či pavúky. Toto sú miesta na svete, kde nestretnete žiadny hmyz

Kým niektorí sa ho štítia a najradšej by ho odstránili z povrchu tejto planéty, iní si pokojne vezmú švába či pakobylku domov a chovajú ich ako domácich miláčikov. Ak patríte do tej prvej skupiny, sklameme vás, hmyz z planéty len tak neodstránite. Prezradíme vám však, kde sa s hmyzom takmer nestretnete.

Ľudia trpiaci entomofóbiou to nemajú ľahké

Aj keď je hmyz celkom bežnou súčasťou prírody, nejeden človek trpí iracionálnym strachom z tvorov, ktoré majú občas zvláštny tvar, sfarbenie, nezvyčajný počet končatín či tykadlá. Niektoré druhy hmyzu sú dokonca aj jedovaté. Fóbii z hmyzu sa hovorí entomofóbia, pričom tento strach je možné ďalej špecifikovať na základe toho, akého hmyzu sa človek bojí, napríklad strachu zo včiel sa hovorí apifóbia.

Nanešťastie, ľudia s takýmito fóbiami to majú najmä v letných mesiacoch nesmierne náročné, hmyzu sa totiž nevyhnú, nejaký sa nájde na každom kroku. Ak však túžite vycestovať na miesto, kde je hmyzu pomenej, máme pre vás dobrú správu – zopár takých miest naozaj existuje. Ak si práve vyberáte dovolenku, odporúčame v prvom rade vyhnúť sa tropickým oblastiam, práve v tých sa to totiž hmyzom najrôznejších druhov priam hemží.

Vyberte sa na Island

Medzi ten najotravnejší hmyz patria jednoznačne komáre, ktoré navyše prenášajú nebezpečné ochorenia, ako napríklad maláriu. Ak sa im teda chcete vyhnúť, vyberte sa na Island alebo na Faerské ostrovy, zdá sa totiž, že miestne podnebie im príliš nevyhovuje. Okrem komárov tu však predsa len na niekoľko druhov hmyzu natrafíte, napríklad na muchy. Ináč je tu však hmyzu pomerne málo, navyše je malý, neškodný a je nepravdepodobné, že ho vôbec uvidíte na vlastné oči. Island je navyše ako stvorený aj pre tých, ktorí nie sú fanúšikmi hadov a žiab, ani tie tu totiž nenájdete.

Varujeme však, že zvyčajne je tu oblačno, veterne, chladno a upršane, opaľovanie sa na slnkom vyhriatom piesku a s chladeným drinkom v ruke si tu teda príliš neužijete. Krása sa však Islandu jednoznačne nedá uprieť a pre milovníkov pokoja a nádhernej prírody je to raj na Zemi.

Ako ste si zrejme správne domysleli, hmyz sa vyžíva najmä v teple, prežije však aj extrémne chlady. Ak ste si teda mysleli, že na Antarktíde hmyz nie je, sklameme vás, na tomto mieste je totiž predátorom roztoč, konkrétne Rhagidia. Samozrejme, existuje niekoľko oblastí na Antarktíde, kde hmyz nežije, väčšina ľudí sa však vyhýba miestam, kde by im hrozili omrzliny. Výhodou však je, že tu nenájdete šváby. Tie dokážu prežiť na každom jednom kontinente aj tie najnáročnejšie podmienky, mrazy na Antarktíde sú však pre ne už príliš náročné na prežitie.

Hmyz prežije extrémne teplo, ale aj extrémny chlad

Pre dobrodruhov a milovníkov tepla predstavujú jednu z možností púšte. Napríklad púšť Atacama nachádzajúca sa na západnom pobreží Južnej Ameriky. Samozrejme, zopár druhov hmyzu sa nájde aj tu, je ich však málo a niektoré oblasti púšte sú natoľko suché, že tu nežije nič, žiadne zviera ani rastlina a dokonca ani hmyz. Samozrejme, do životu nebezpečných oblastí púšte sa zrejme vyberie málokto, v tých bezpečnejších však nájdete napríklad množstvo druhov vtákov. Jedným z nich je aj tučniak jednopásy alebo tučniak Humboldtov, ktorý hniezdi v pobrežných oblastiach. Okrem neho tu natrafíte napríklad aj na plameniaky žltonohé.

Púštnym podmienkam sa prispôsobilo aj niekoľko druhov cicavcov, napríklad drobné hlodavce či líšky. Čo sa týka hmyzu, najčastejšie tu natrafíte na kobylky, púštne osy a v zriedkavých obdobiach aj motýle.

Nevadia im ani vysoké nadmorské výšky

Pomenej hmyzu nájdete aj vo vysoko položených miestach, ako sú napríklad Himaláje. Prežiť tu však dokáže pavúk Euophrys omnisuperstes. Ten žije vo výškach až do 6 700 metrov nad morom a živí sa hmyzom, ktorý k nemu z nižšie položených miest prifúkne vietor. Ďalšími obyvateľmi vysoko položených oblastí sú chvostoskoky, ktorým sa hovorí aj snežné blchy (Hypogastrura nivicola). Tie majú v tele špeciálnu látku, ktorá zabraňuje tomu, aby v extrémnom chlade tekutiny v ich tele zamrzli. Okrem toho, dokážu svoje telo vysušiť, aby tak zabránili tvorbe kryštálikov vo svojom vnútri.

Ako sme teda spomínali, hmyz prežije všade, dokonca aj na Mount Evereste. V roku 2008 sa vo výške 5 600 metrov nad morom podarilo zachytiť skupinku čmeliakov, vedci sa preto rozhodli, ako vysoko ešte hmyz dokáže lietať, a teda prežiť. V umelo vytvorených podmienkach dokázal hmyz lietať aj vo výške závratných 9 000 metrov nad morom.

Hmyz nemá v obľube oceán

Prežijú v horách, na púšti a aj na Antarktíde, vedeli ste však, že ďaleko od brehu na šírom oceáne hmyz nenájdete? A to pokrývajú vodné plochy 70 percent našej planéty. Ak teda túžite po dovolenke bez hmyzu, možno je čas vyplávať na šíri oceán. Samozrejme, vodné druhy hmyzu existujú, dokonca ich je 30 až 40 000, obývajú však skôr sladké vody. Fakt, že hmyz zatiaľ neosídlil oceán, fascinuje do dnešného dňa aj vedcov. Je zrejmé, že voda hmyzu neprekáža a nemalo by ani slané prostredie.

Hmyz, ktorý v oceáne prežije, sa tam vyskytuje zvyčajne len v larválnom štádiu svojho života. Dospelé jedince, ktoré majú zvyčajne krídla, však v oceáne neprežijú, nehovoriac o prežití pod hladinou oceánu. Môže za to zrejme špecifická stavba tela a fakt, že uprostred oceánu si hmyz len ťažko nájde dostatok potravy na prežitie. Jednoducho, na hladine by mal hmyz priveľa logistických problémov.

Jediný hmyz, ktorý sa odváži zájsť ďalej od pobrežia, je hmyz z radu polokrídlovcov, tzv. Halobates. Ani ten však vo vode nežije, len kĺže po jej povrchu, kým sa nakŕmi organickými zbytkami a nakladie vajíčka.

Zdá sa teda, že nech sa vyberiete kamkoľvek na svete, hmyzu sa len tak ľahko nezbavíte. Napriek strachu však majte na pamäti, že ide o dôležitú súčasť ekosystému, bez ktorej by Zem nemala šancu.