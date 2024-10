Zhasne aj posledná nádej divákov Dunaja, k vašim službám. Ani nová séria neprinesie ich vytúženú zápletku

Diváci Dunaja, k vašim službám radi diskutujú o zápletkách a často zdieľajú svoje názory o tom, čo dúfajú, že sa v seriáli ešte stane. O to viac sú však sklamaní, keď ich prosby ostanú nevypočuté.

Láska zmenila v Dunaji, k vašim službám množstvo postáv. Obmäkčila srdcia Lene aj Helge, donútila Alberta stať sa lepším človekom a Kristína bola kvôli nej ochotná obetovať svoj domov a ujsť z krajiny. Nie tak div, že si diváci mysleli, že by láska mohla zmeniť charakter aj tých najhorších postáv.

Ohrozí Zuzku

Keď do deja vstúpil Albertov syn Thomas, všetci čakali, čo sa bude diať ďalej. Mladý chlapec bol totiž ovplyvnený propagandou a za vzor si zobral takých, ako je Walter Klaus. Navyše, svojho otca neberie ako autoritu a viackrát sa vyhrážal Vilme. Diváci si však mysleli, že by jeho postavu mohla obmäkčiť Zuzka.

„Tak som si myslel, že Thomas sa zahľadí do Zuzky… Že budú spolu dobre vychádzať. Možno aj dačo viac. A on úplný grobian aj na ňu! Vôbec si ani len to neváži, že ho ošetrila,“ napísal sklamaný divák ešte začiatkom októbra. Ľudia navyše začali mať o Zuzku obavy. Napríklad: „Ja sa čudujem, že ich vôbec dali do jednej izby, že sa neboja ani Vilma, ani Albert. Veď Thomas je nebezpečný.“

Ako sa ukázalo, tieto obavy boli oprávnené. Ako totiž stojí v popise k tretej epizóde ôsmej série, Thomas sa nielenže nepolepší, ale ohrozí aj Zuzku. V popise na ČSFD stojí: „Tereza ďalej rozohráva hru, ktorá vyvrcholí brutálnym útokom. Rudolf príde s novým dômyselným plánom, ako zachrániť ľudské životy a Zuzka sa Thomasovou vinou ocitne v smrteľnom nebezpečenstve. Holubec Horsta a Lenu prekvapí svojou rafinovanou intrigou a na súde sa udeje čosi, čo prekvapí všetkých…“