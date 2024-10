Takúto bizarnú hádku ste ešte nepočuli. Na kontroverzný názor v Zámene manželiek zareagovali aj diváci

Ani posledná zámena manželiek sa neobišla bez konfliktu. Ani jeden náhradný pár si totiž nesadol a došlo medzi nimi k hádkam. Jeden konflikt sa však vyostril natoľko, že sa do neho zapojili aj diváci.

Minulý týždeň sa v českej verzii Zámeny manželiek vymenili Monika a Denisa, ktoré majú obe početné rodiny a sú viacnásobnými mamičkami. 29-ročná Monika má manžela Igora a spoločne vychovávajú 4 deti. 30-ročná Denisa je momentálne na materskej dovolenke a spolu s manželom Petrom majú tri deti, jedno spoločné, jedno v pestúnskej starostlivosti a jedno má Peter z predošlého vzťahu, ako vyplýva z ukážky.

„Dokáže sa dominantná Monika prispôsobiť životu v prírode a úplne odlišnému štýlu výchovy detí? A zvládne Denisa 10 dní v zafajčenom byte v prostredí, na ktoré nie je zvyknutá?“ avizovala TV NOVA v príspevku.

Kauza umývania mäsa

„Ja som jej to nechcel hovoriť, ale varí úplne na ho*no. To sa ani nedá jesť,“ povie Igor v ukážke, komentujúc Denisino varenie. „Tak prečo to ješ, keď ti to nechutí?“ argumentuje hneď Denisa. Igor jej na to odpovie, že on obed nejedol, iba ho ochutnal. Denisa začne argumentovať, že čínske jedlo, ktoré navarila, zjedli všetci okrem neho, dokonca aj jeho malá dcérka Evička.

„Neopláchla si mäso,“ vysvetlil jej Igor, na čo Denisa hneď oponovala: „Mäso sa nikdy neoplachuje.“ Následne odišla z miestnosti a Igor sa obrátil na svojho 19-ročného syna Láďu, pýtajúc sa ho, či mu jedlo chutilo. On hneď tvrdil, že to síce zjedol, ale potom to šiel vyvracať.

