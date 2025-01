Žena si myslela, že len prechladla. Z úst lekárov si vypočula diagnózu, ktorá ju šokovala, hlavu nemá riadne spojenú s telom

Ľudské telo je schopné neuveriteľných vecí. Dokáže sa však takpovediac „pokaziť“ spôsobmi, nad ktorými krútia hlavou aj ostrieľaní lekári. Táto žena si myslela, že len prechladla. Diagnóza, ktorú lekári vyslovili, jej však zmenila život.

Článok pokračuje pod videom ↓

Myslela si, že len prechladla

Ako informuje LADbible, 38-ročná Amy Ironside Wood sa prvýkrát začala cítiť zle ešte v roku 2017. Jej dcéra Willow sa zo škôlky vrátila domov s horúčkou, myslela si preto, že sa od nej možno niečím nakazila. Avšak kým Willow sa po týždni cítila lepšie, symptómy u Amy pretrvávali naďalej. Bola slabá a mala pocit, že každú chvíľu omdlie. Ak sa Willow v noci zobudila, Amy sa do jej izby ledva vládala doplaziť. Pociťovala únavu, o akej netušila, že je vôbec možná.

Srdce sa jej rozbúšilo, už len keď sa chcela na posteli otočiť na druhú stranu alebo vyjsť po schodoch. Po niekoľkých minútach státia sa jej podlamovali kolená. Po niekoľkých mesiacoch vyšetrení a testov lekári prišli s možnou diagnózou – myalgickou encefalomyelitídou. Amy strávila každú voľnú chvíľu študovaním tejto choroby, vyskúšala každý dostupný liek, suplement, či zmenu stravovania.

Šokujúca diagnóza B

Bola ochotná urobiť čokoľvek, len aby sa vrátila do normálneho života. V roku 2022 si však z úst barcelonského špecialistu vypočula šokujúcu diagnózu. Amy podľa neho trpí tzv. kraniocervikálnou instabilitou (CCI). Ide o ojedinelý stav, kedy lebka nie je riadne spojená s chrbticou následkom oslabených väzov. Podľa webu Centeno-Schultz Clinic môže byť tento stav spôsobený napríklad pri dopravnej nehode, ale aj pri športe, zapríčiniť ho však môžu aj rôzne dedičné ochorenia. Liečba je poriadne náročná a drahá.

Pred niekoľkými mesiacmi si vypočula ďalšiu diagnózu. Ukázalo sa, že jej miecha je pripojená k tkanivu okolo miechového kanála. Je potrebná operácia, ktorá bude stáť tisícky eur. Pri jednom zo zákrokov by sa odobrali kmeňové bunky z kostnej drene a vstrekli by sa cez hrdlo do väzov v zadnej časti lebky. Ďalšou možnosťou je operácia, v rámci ktorej by sa lebka spojila s krčnou chrbticou. Náklady sa môžu vyšplhať v prepočte k 240 000 eurám. V snahe vyzbierať dostatok peňazí Amy rozbehla obchod s vlastnou značkou oblečenia.