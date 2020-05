Žena sa vkradla do Yellowstoneského parku zatvoreného kvôli koronavírusu a pri fotení spadla do vriaceho gejzíru

Tak ako aj u nás, aj v USA zatvorili mnohé atrakcie. To ale zjavne niektorým ľuďom nebráni, aby porušili zákazy. Presne to urobila aj žena, ktorá sa nelegálne vkradla do národného parku Yellowstone a tam sa išla fotiť pred známym gejzírom Old Faithful.

Utrpela popáleniny

Portál IFL Science informuje o tom, že žena podľa zástupcu parku pre verejné záležitosti cúvala pri tom, ako sa snažila vytvoriť fotografiu. Odrazu sa ale ocitla na kraji horúceho gejzíru a spadla do neho. Žena ale našťastie prežila, dokázala sa dostať von a v súčasnosti nie je známe, aké má popáleniny a ich rozsah.

Potom ako sa dostala z gejzíru von išla približne 1 a pol kilometra pešo, až kým stretla strážcov parku. Tí skontaktovali záchranárov.

„Kvôli jej zraneniam bola letecky prevezená do centra popálenín regionálneho medicínskeho centra východného Idaha,“ povedal hovorca.

Nie prvá nehoda

Gejzír Old Faithful je jednou z najvýznamnejších atrakcií parku. Nachádza sa ich tu viac, avšak pri tomto je možné predpokladať, kedy dôjde k erupcii stĺpca vody. Pravdou ale je, že za posledných 30 rokov sa dĺžka medzi jednotlivými erupciami predĺžila o 30 minút.

Nehody v parku v súvislosti s gejzírmi nie sú ničím neobvyklým. V roku 2016 sme vás informovali o mladom mužovi, ktorý spadol do jedného z gejzírov, kde zomrel a jeho telo sa kvôli nízkemu pH v ňom aj rozpustilo. O rok neskôr spadol do ďalšieho gejzíru 21-ročný muž, no jemu sa podarilo dostať z neho von.

Nemala tam čo robiť

Národný park Yellowstone bol uzavretý kvôli novému koronavírusu od 24. marca. Avšak už o tri dni je naplánované jeho postupné otváranie avšak v obmedzenom režime.

Cieľom parku je bezpečné a postupné otvorenie, aby sme zabezpečili kroky na zníženie rizík pre našich zamestnancov a návštevníkov a mohli sme pomôcť miestnym podnikateľom začať sa zotavovať,“ uviedla vo vyhlásení správca parku Cam Sholly .

Yellowstoneský národný park sa nachádza v štátoch Wyoming, Montana a Idaho. Je to najstarší národný park na svete a rozprestiera sa na rozlohe 8 980 km², z väčšej časti na severozápade štátu Wyoming. Park je známy najmä množstvom svojich gejzírov, horúcich prameňov a iných geotermálnych objektov, pričom je najväčším sústredením gejzírov na Zemi, nachádza sa ich tu viac ako 200. Je domovom tiež medveďov grizly, vlkov, bizónov a losov.