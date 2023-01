Žena sa prihlásila na Facebook a ostala šokovaná: Na videu zbadala svojho manžela, ten je však 9 rokov mŕtvy

Britská vdova sa nedávno prihlásila do svojho účtu na sociálnej sieti a po chvíli narazila na video z reštaurácie, na ktorom videla svojho manžela. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby neuplynulo už 9 rokov od jeho smrti. Do riešenia záhady sa tak pustili stovky ľudí a aj samotná reštaurácia. Pravda bola odhalená pomerne rýchlo.

Žena z Veľkej Británie prežila pravdepodobne jeden z najväčších šokov, aké sa jej v doterajšom živote udiali. Po tom, čo sa prihlásila na svoj profil na sociálnej sieti Facebook a chvíľu sledovala, čo nové sa deje vo svete, ostala v nemom úžase.

Bola presvedčená, že vidí manžela

Na videu, ktoré zverejnila reštaurácia s názvom Spicy Cottage, totiž Lucy Watson videla svojho manžela. Najväčším šokom však bolo uvedomenie si skutočnosti, že Harry Watson je od roku 2014 mŕtvy. Lucy, ktorá sa priznala k veľmi občasnému používaniu Facebooku, si bola na 100 % istá, že na zábere je jej manžel v spoločnosti jeho syna.

„Na Facebooku netrávim veľa času. Maximálne, keď chcem vidieť, kto má čo nové, alebo napísať si s pár priateľmi. V momente, keď som sa dostala k tomu videu, ostala som v nemom úžase. O, môj Bože, to je Harry, sedí presne tam a určite je kuraciu kormu, teda jedlo, ktoré jedol vždy. Pustila som si to asi 30-krát a vždy som si bola ešte viac istá, že je to on,“ zdôverila sa pre Daily Mail.

Indický podnik sa obránil, video je nové

Indický podnik, ktorý má sídlo v Sussexe na juhu Spojeného kráľovstva, uverejnil propagačné video, na ktorom chcem vyzdvihnúť veľký počet hostí, ktorí si užívajú rôzne pokrmy. V prvých sekundách videa môžete vidieť úplne vzadu muža v zelenom svetri, ktorý sedí oproti inému, mladšiemu mužovi.

Lucy tak začala v komentároch pod videom vyzvedať, aké je video staré a či niekto nepozná muža, ktorý sa mal až príliš podobať na jej zosnulého manžela.

„Mrzí nás to Lucy, no video bolo natočené minulý týždeň,“ znela odpoveď podniku k záberom, ktoré si vdova všimla 9. januára 2023.

Pod facebookovým postom podniku sa tak množili reakcie aj komentáre. Lucy sa rozhodla riešiť vec po svojom. Prišla do reštaurácie a chcela ju udať za to, že publikovala video z roku 2014, kedy tam jej manžel chodieval.

Dvojník alebo len omyl?

Celá kauza sa, zatiaľ, skončila po tom, čo sa v sekcii komentárov ozvala istá Kiera Doherty. „Ahojte Spice Cottage, muži, o ktorých tu píše Lucy Watson, sú v skutočnosti môj otec Harry a môj brat,“ napísala. Aj keď ide o menovca, pravdepodobne je to celé len náhoda.

Podľa Daily Mail má táto záhada rozuzlenie v dvoch možných scenároch, a síce, že Lucy Watson mohla týmto štýlom objaviť dvojníka svojho zosnulého manžela, alebo došlo len k omylu.