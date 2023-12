Žena pridala fotku z reštaurácie na internet a jej účet sa vyšplhal na 60-tisíc: Neurobte tú chybu ako ona

Len pred pár dňami sme vás informovali o prípade ženy, ktorá spravila školácku chybu a do lietadla si vzala obyčajný sendvič, čo ju stálo tisíce eur. Teraz tu máme ďalší, ktorý vás možno vystraší, ak radi postujete na sociálne siete fotografie z reštaurácií. New York Post spomína nepríjemný zážitok ženy s priezviskom Wang z Číny, ktorej večera nabrala iný smer, než by očakávala aj v tom najhoršom sne.

Ešte koncom novembra si počas večere zhotovila fotografiu, na ktorej bolo omylom vidieť QR kód stola, za ktorým so svojou spoločnosťou sedela. S takýmto kódom ste sa už možno stretli aj vy, na Slovensku alebo aj pri výlete v zahraničí, tak nech vám jej prípad slúži ako výstražný trojuholník.

Všimli si QR kód a zneužili to

Fotku nahrala v aplikácii WeChat, no to radšej nemala robiť. Ľudí totiž upútal práve QR kód na nej, ktorý spôsobil v reštaurácii problémy. Začali si ho skenovať a podniku sa hromadili fiktívne objednávky. Ako napríklad 2 580 objednávok na chobotnicu alebo 9 990 objednávok krevetovej pasty.

Reštaurácia však spozornela a včas zakročila. Dvojicu presadila k inému stolu, no účet sa vyšplhal v prepočte až na 60-tisíc dolárov, čo je takmer 56-tisíc eur. Žena mala šťastie v nešťastí, keďže napriek problémom, ktoré narobila, vysoký účet platiť nemusela.

Tento prípad však nie je jediný svojho druhu, a preto buďte radšej opatrní v tom, čo zverejňujete na sociálnych sieťach.