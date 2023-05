Až ako dospelý zistil, že jeho sestra je jeho matkou. Jack Nicholson bol miláčikom žien, získal rekordné množstvo ocenení

Jack Nicholson má na konte desiatky úspešných filmov a za svoju prácu získal rekordné množstvo ocenení. Nie vždy to však mal ľahké a jeho rodinný život je omnoho komplikovanejší, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

V článku sa dozviete aj: prečo jeho sestra tajila, že je v skutočnosti jeho matkou;

ktorý film pomohol Jackovi Nicholsonovi preraziť;

aké obvinenia mal na krku a komu platil odškodné;

prečo chodil tri mesiace po dome nahý, dokonca aj pred dcérou.

Až v dospelosti zistil, že jeho sestra je v skutočnosti jeho matkou

Jack Nicholson (vlastným menom John Joseph Nicholson) sa narodil 22. apríla 1937 a vyrastal v rodine, ktorá bola na prvý pohľad celkom obyčajná. Podľa portálu Mentalfloss jeho rodičia John a Etel May robili všetko, aby Jackovi a jeho dvom sestrám Lorraine a June zabezpečili, čo potrebovali (John rodinu neskôr opustil). Až na to, že John a Etel May neboli jeho rodičmi, ale starými rodičmi. V rozhovore pre Time v roku 1974 Jack prezradil šokujúce zistenie. Jeho matkou bola June, žena, o ktorej veril, že je jeho sestrou.

V čase, keď June otehotnela, mala len 17 rokov a nebola vydatá, jej tehotenstvo bolo jednoducho sociálne neakceptovateľné. Požiadala preto Johna a Etel May, aby Jacka vychovávali ako vlastného syna. Herec sa pravdu dozvedel až po ich smrti. Aj keď bol zo zistenia šokovaný, tvrdí, že vzhľadom na to, že bol už dospelý, nemalo to na jeho psychiku vážny dopad.

Vo svete herectva sa pohyboval už do mladosti, po strednej škole sa podľa portálu Britannica zamestnal v spoločnosti Metro-Goldwyn-Mayer. Spočiatku pracoval v kancelárii v oddelení animácií, no zároveň si zarábal aj prácou v hračkárstve a zahral si aj v niekoľkých malých televíznych úlohách. Svoju prvú hlavnú úlohu získal vďaka režisérovi nízkonákladových béčkových filmov Rogerovi Cormanovi, ktorý ho v roku 1958 obsadil do filmu The Cry Baby Killer.

Myslel si, že nemá šancu uspieť

Nasledujúcich 10 rokov aj naďalej hral hlavné úlohy v béčkových filmoch, občas sa mu podarilo získať vedľajšie úlohy v áčkových filmoch. Vo filme Trip (1967) okúsil aj prácu scenáristu, myslel si totiž, že ako herec nemá šancu v Hollywoode skutočne preraziť, píše web The Famous People. Zlomovým bol pre jeho kariéru napokon film Easy Rider (Bezstarostná jazda) v roku 1969. Nicholson v ňom hral právnika alkoholika, za túto úlohu bol napokon nominovaný na Oscara. Avšak za účinkovanie v tomto filme zarábal len 329 dolárov týždenne.

V priebehu rokov hral vo filmoch najrôznejšie postavy a získal si povesť najvšestrannejšieho herca súčasnosti. Medzi jeho najikonickejšie filmy patrí napríklad Prelet nad kukučím hniezdom (One Flew Over the Cuckoo´s Nest). Zahral si v ňom bitkára, ktorý si v psychiatrickom ústave odpykáva trest, no napokon ho celý obráti hore nohami, lebo chce pomôcť pacientom získať späť trochu hrdosti a radosti zo života.

Mimochodom, vedeli ste, že mal hrať hlavnú postavu vo filme Krstný otec (The Godfather)? Podľa Mentalfloss ju odmietol, lebo veril, že rolu krstného otca by mal hrať skutočný Talian. Úspech mu však napokon priniesli ďalšie filmy. Vďaka úlohe Jokera v Batmanovi z roku 1989 sa zaradil medzi najúspešnejších, ale aj najlepšie zarábajúcich hercov Hollywoodu (úloha mu celkovo vyniesla vyše 50 miliónov dolárov).