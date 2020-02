Žena nechtiac užila 550-násobnú dávku LSD. Predávkovanie drogou prežila

Medzi známe psychedeliká patrí napríklad aj LSD, teda dietylamid kyseliny lysergovej. Je to silný halucinogén, ktorý bol prvýkrát syntetizovaný ešte v roku 1983. Od tých čias s ním experimentujú nielen odborníci, ale aj laici. Nedá sa však povedať, že by to vždy dopadlo dobre.

Žena užila 550 násobnú dávku LSD

V médiách sa správy o ľuďoch, ktorí experimentujú s rekreačnými drogami, objavujú neraz. Možno ste počuli o žene, ktorá požila desaťnásobnú dávku LSD, ďalšia požila drogu v čase, keď bola tehotná a tu to ešte ani zďaleka nekončí. Ako informuje portál Science Alert, pred časom bol zaznamenaný prípad ženy, ktorá užila až 550-násobnú dávku LSD a nechtiac sa tak predávkovala. Údajne si LSD pomýlila s inou drogou, ktorú plánovala užiť.

Či už sa ľudia rekreačnou drogou predávkovali zámerne alebo náhodne, vedci sa rozhodli, že ich zahrnú do svojej štúdie. Účinok psychedelík vo vysokých dávkach totiž ešte nie je po medicínskej stránke dostatočne preskúmaný. Napríklad, lekári nemajú takmer žiadne informácie o negatívnom vplyve vysokých dávok psychedelík vzhľadom na to, že niečo takéto z etických dôvodov na ľuďoch testovať nemôžu.

Neostáva im teda nič iné, než zamerať sa na prípady, kedy sa do nemocnice dostal jedinec, ktorý sa sám predávkoval. V jednom z prípadov sa 55 miligramami LSD predávkovala 46-ročná žena CB, ktorá okrem iného užívala morfín na tíšenie bolestí spôsobených lymskou boreliózou. Neskôr prešla na iné návykové látky a v čase predávkovania si práškovú formu LSD pomýlila s kokaínom.

LSD si pomýlila s kokaínom

Vo svojej štúdii vedci uvádzajú, že užitá dávka predstavuje až 550 násobok bežnej dávky rekreačne užívanej drogy. Žena si problém uvedomila až po 15 minútach od užitia a okamžite si privolala pomoc. Počas nasledujúcich 12 hodín trávila väčšinu času zvracaním alebo v bezvedomí. Počas ďalších 12 hodín sa dostavil stav zmeneného vedomia, nevoľnosť však pretrvávala aj naďalej.

Spolubývajúca ženy uviedla, že po užití LSD CB pokojne sedela na stoličke, okolo úst mala penu, často zvracala a vydávala náhodné zvuky a slová. Neskôr žena naďalej experimentovala s mikrodávkami LSD, vzdala sa však morfínu. Následkom užívania drog sa nevyhla abstinenčným príznakom a epizódam depresie, úzkosti a sociálnej izolácie, priznala však, že LSD abstinenčné príznaky zmiernilo.

V ďalšom z prípadov len 15-ročné dievča AV omylom užilo desaťnásobok dávky LSD. AV v minulosti užívala marihuanu. Okrem toho jej bola diagnostikovaná hypománia, depresia a bipolárna porucha. Po užití drogy sa dievča správalo chaoticky a prekonalo záchvat. Zaujímavé je, že po zotavení rodina pozorovala zlepšenie stavu mentálneho zdravia dievčaťa.

V rovnakom čase ako AV sa predávkovalo aj 26-ročné dievča NM, ktoré užilo päťnásobnú dávku LSD. NM užívala psychedeliká pravidelne, v čase predávkovania však bola tehotná. Dieťa bolo odborníkmi sledované až do veku 18 rokov a neprejavili sa u neho žiadne zvláštnosti, ktoré by mohli byť vyvolané predávkovaním matky.

Aj keď ani jedna zo žien na predávkovanie LSD nezomrela, vedci jednoznačne odporúčajú s psychedelikami neexperimentovať a experimenty radšej prenechať odborníkom.