Žena, ktorá prekonala rakovinu, vyhrala jackpot 5 miliónov: Neuveríte, akou cestou sa dostala k žrebu

Aj takéto neuveriteľné príbehy niekedy píše život. 75-ročná Američanka vyhrala v lotérii 5 miliónov dolárov, pričom predtým prekonala rakovinu prsníka, no žreb si vlastne kúpila len vďaka náhode. O tomto neuveriteľnom príbehu informuje portál Good News Network.

Všetko mohlo byť inak

Donna Osborn zažívala zložité mesiace, pretože lekári jej diagnostikovali rakovinu prsníka a musela podstúpiť náročnú liečbu. Zákernú chorobu však porazila, a to zrejme ešte ani len netušila, čo ju čaká. Jedného dňa spolu so svojou dcérou čakala na letisku a bolo jej oznámené, že jej let má meškanie. To sa neustále predlžovalo a Donna sa preto rozhodla pre zrušenie letu. Cestou domov, zrejme frustrovaná, si následne kúpila žreb za 5 dolárov.

Keď ho zotrela, neverila vlastným očiam. Vyhrala jackpot v hodnote 5 miliónov dolárov. Keby jej let však nemeškal, osudový žreb by si pravdepodobne nikdy nekúpila. Nadšená žena následne zavolala svojej dcére, ktorá jej najprv nechcela uveriť. Keď sa jej novinári spýtali na plány s výhrou, odpovedala nasledovne: „Časť z výhry pravdepodobne do niečoho investujem, samozrejme, no potom sa vydám na Aljašku!“