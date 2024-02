Žena a jej druh sexuálne zneužívali len štvorročného chlapca: Dieťa natáčali a zdieľali na sociálnych sieťach

Len štvorročné dieťa malo byť sexuálne zneužívané. Zo zločinu sexuálneho násilia, v súbehu so zločinom výroby detskej pornografie, polícia obvinila muža a ženu z Jakloviec na Spiši. Obaja boli sudkyňou poslaní do väzby.

Zneužívanie chlapčeka natáčali

Ako informuje RTVS, druh s družkou mali sexuálne zneužívať štvorročného chlapca. Všetko pritom nakrúcali na mobilný telefón a vešali na sociálnu sieť.

Kriminalisti v pondelok 5. februára zaistili dve podozrivé osoby, Janu a Tomáša. Z ich bytu odniesli aj mobilné telefóny a počítače. Ako informovala hovorkyňa košickej krajskej polície, Lenka Ivanová, policajný vyšetrovateľ v Spišskej Novej Vsi obvinil zo zločinu sexuálneho zneužívania, v súbehu so zločinom výroby detskej pornografie, muža a ženu.

Sudkyňa okresného súdu zároveň rozhodla, že obe osoby budú stíhané vo väzbe pre obavy z pokračovania v páchaní trestnej činnosti. Aký bol motív ich skutkov, budú zisťovať orgány činné v trestnom konaní

Žena čin popiera

Situácia otriasla celou obcou, starosta Jakloviec však zdôraznil, že v rodine bola starostlivosť o deti veľmi zlá. „Matka rodinu opustila a deti umiestnili do detského domova. Súd dieťa, ktoré je predmetom páchania trestného činu, zveril do starostlivosti jej najstaršej dcéry,“ ozrejmil Matúš Fedor.

Starosta obce zároveň dodal, že si nevie predstaviť, za akým účelom niečo také dokázali urobiť dieťaťu.

K situácii sa vyjadril František, švagor obvineného muža. „Pravdaže je to hnusné. To nemala spraviť, nie je to normálne. Vy by ste to spravili vášmu synovi? Ja neviem, či dostala chuť na chlapca, alebo čo,“ povedal.

Žena však svoju vinu popiera. „To bolo z lásky, to nebolo úmyselné. Žiadny perverzák nie som, na vlastného syna. Ja ho mám rada ako matka, nie ako žena. Ja by som to v živote nezrobila svojmu synovi, náročky, alebo nezneužila ho,“ snažila sa vysvetliť. Zároveň odmietla obvinenie z toho, že to robila za účelom biznisu.