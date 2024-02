Zasiahlo ho sedem rán zo vduchovky do hlavy, zaživa ho pochovali, on sa vyhrabal: Psík v Česku prežil vlastnú smrť

V obci Libina v Olomouckom kraji u našich českých susedov psičkár počas vychádzky narazil na psíka v zúboženom stave. Ležal schúlený v blate a nehýbal sa. Po tom, ako pán kontaktoval Úniu práv zvierat, zistili, že psík prežil vlastnú smrť. Nepoložilo ho sedem rán do hlavy a dokázal sa vyhrabať z jamy, ktorá mala byť pôvodne jeho hrobom. Aktuálne sa Benny lieči z traumy a zranení.

Prežil aj vďaka nálezcom

„Dnes telefonát… Volá kolegyňa, že jej volal pán z Olomoucka, ktorý našiel pri venčení svojho psa na skládke hliny zúboženého, zablateného, vysileného a ťažko poraneného psíka, ktorý len tak-tak, že žije, leží schúlený v blate a sotva sa hýbe,“ informovala v statuse na facebooku jedna zo zamestnankýň Únie práv zvierat.

Ľudia z organizácie okamžite vyrazili na miesto, psa za pomoci pána naložili do auta a odviezli na veterinárnu kliniku. Pohľad na Benyho skutočne lámal srdce. Z očí mu tiekla krv, bol celý od blaha, mal krvavú papuľku a nebol schopný chodiť. Pri pohľade naňho sa vybavili viaceré scenáre.

Po tom, ako psík podstúpil základné ošetrenie a po načítaní čipu, bol jeho príbeh viac-menej jasný. „Pes je registrovaný na ženu neslávnej povesti. Krv na hlave spôsobilo päť diaboliek vystrelených klasickou vzduchovkou z bezprostrednej blízkosti. Pravdepodobne s pocitom, že je pes mŕtvy, sa dotyčný bezcitný netvor rozhodol zakopať ho,“ uvádza status ďalej.

Keďže sa táto osoba domnievala, že Benny je mŕtvy, nezakopala ho do hlbokej jamy. To psovi zachránilo život, a to napriek tomu, že sa podľa veterinárky pod zemou nachádzal niekoľko dní.

Zachraňujú jeho telo, ale aj dušu

Ako pre CNN Prima News uviedla veterinárna lekárka Jana Vráblová z kliniky v Brne, žiadna z rán, ktoré psa zasiahli, mu, našťastie, nespôsobila vážnejšie problémy a jeho stav sa v priebehu dvoch dní zlepšil. „Začal vnímať okolie, normálne sa prejde a vyvenčí, nakŕmi a napije. Problémom zostávajú oči, na jednom má defekt rohovky, v druhom mal hematóm a zápal rohovky aj spojiviek,“ povedala Vráblová s tým, že bude potrebovať liečbu u oftalmológa.

Od utorka je Benny v domácej liečbe u jednej z ošetrovateliek Únie práv zvierat. „Beník zatiaľ napriek očakávaniam nič nevidí a zrejme ani nepočuje. Takže je vlastne v takom prázdne. Máme správy od občanov z Libiny, že ešte pred pár dňami to bol normálny zdravý pes. Dnes je taký krehký, zmätený, malátny a veľmi boľavý,“ dodala na facebooku jedna zo zakladateliek Únie práv zvierat.

Ďalej doplnila, že zo správania psa je zrejmé, že ho nikdy nikto nevenčil a nebol zvyknutý na pohladenie. Dnes ráno, 8. februára, informovala, že Benny viditeľne pookrial, poznal svoj nový priestor a cíti, že je v blízkosti dobrých ľudí.

Aktuálne sa prípadom zaoberá polícia. Kriminalisti zahájili úkony trestného riadenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu týrania zvierat. Osobe alebo osobám zodpovedným za stav Bennyho hrozí trest odňatia slobody v dĺžke trvania až šesť rokov.