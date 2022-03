Zelenskyj: Rusko nás chce zničiť. Ukrajina preto nemôže pristúpiť na ultimáta a odovzdať Moskve svoje mestá

Ukrajina nemôže pristúpiť na „ruské ultimáta“, povedal v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že Moskva sa jeho krajinu pokúša „zničiť“. Uviedol to v rozhovore pre ukrajinské médiá, z ktorého citovala agentúra AFP.

„Ukrajina nemôže splniť ruské ultimáta. Ich ultimátum by sa naplnilo, len keby sme boli zničení,“ povedal Zelenskyj. Moskva podľa jeho slov chce, aby jej Ukrajina „odovzdala“ mestá Charkov, Mariupol aj Kyjev. Dodal, že na takéto niečo nemôžu pristúpiť obyvatelia týchto miest, rovnako ako ani on ako prezident.

Žiadne kompromisy

Zelenskyj zopakoval v nedeľňajšom rozhovore pre stanicu CNN svoju pripravenosť rokovať priamo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom rokovania označil za jediný spôsob, ako „zastaviť vojnu“ na Ukrajine. Zároveň varoval, že ak pokusy o rokovania zlyhajú, mohlo by to znamenať „tretiu svetovú vojnu“. Uviedol tiež, že v rámci rokovaní nepristúpi na žiadne kompromisy, ktoré by sa týkali územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny.

Ukrajinská a ruská delegácia v pondelok pokračujú v ďalšom kole mierových rokovaní. Rozhovory sa najskôr konali za osobnej účasti vyjednávačov v Bielorusku, no v ostatnom čase prebiehajú výlučne formou videokonferencie.

Za ostatné dva týždne sa v súvislosti s rokovaniami objavilo niekoľko potenciálne optimistických správ. Viacerí západní lídri však Rusko podozrievajú z toho, že rokovania neberie vážne a používa ich len ako akúsi dymovú clonu, zatiaľ čo naďalej pokračuje v bombardovaní Ukrajiny, priblížila stanica Sky News.

Obdobné podozrenie vyslovil v pondelok aj poradca ukrajinského prezidenta Olexandr Rodňanskyj. V rozhovore pre stanicu BBC povedal, že Rusko tieto rokovania len využíva na to, aby Západ naviedlo na myšlienku, že „ďalšie sankcie už nie sú potrebné“.