Zdravotníci varujú pred kolapsom, ktorý nastane: Minister Šaško im adresoval dôležitý odkaz

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) požiadal Lekárske odborové združenie (LOZ) o stretnutie budúci týždeň. TASR to potvrdil šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský.

Lekárske odborové združenie (LOZ) kritizovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, že ignorovalo jeho snahy o rokovania a podceňovalo situáciu. Lekári preto podľa neho už zvažovali aj podanie výpovedí z nadčasov. Pre TASR to uviedol šéf LOZ Peter Visolajský.

Riadne výpovede lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom naďalej pribúdajú. „Aktuálne je to už cez 3300 výpovedí,“ spresnil šéf lekárskych odborárov.

Lekári z nemocníc po celom Slovensku minulý týždeň začali podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní ďalej rokovať a výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s LOZ podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.

OZ SaPA žiada plán stabilizácie zdravotníkov, varuje pred kolapsom

Už aj odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPa) apeluje na riešenia na zabránenie prehlbovania nedostatku zdravotníkov a na zlepšenie ich pracovných podmienok. Žiada vládu o jasný plán. Ak sa nič nezmení, zdravotníctvo podľa združenia čaká personálny kolaps. Ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) kritizuje za to, že odmieta viesť dialóg so zástupcami zdravotníkov. Odmieta možné vyhlásenie núdzového stavu v zdravotníctve aj zásahy do odmeňovania zdravotníkov. Vo štvrtok o tom informovala predsedníčka OZ SaPa Monika Kavecká.