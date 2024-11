Packeta mení zásadnú vec pri doručovaní zásielok: Platí už oddnes, mali by ste o nej vedieť

Vianoce sa blížia a s nimi aj „nákupný ošiaľ“ Slovákov. Packeta sa už pripravila na zvýšenú frekvenciu nákupov. Aby sa tovar stihol dostať ku všetkým, od 7. novembra dočasne skracuje úložnú dobu zásielok.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na výdajných miestach po celom Slovensku si môžete teraz zásielky prevziať namiesto 7, najneskôr do 5 dní, počas ktorých je dané miesto otvorené. Ak by ste to z rôznych dôvodov nestíhali, v mobilnej aplikácii Packeta si prevzatie môžete naďalej predĺžiť o ďalšie 2 dni.

Z-BOXy bez zmeny

„Pri Z-BOXoch sa nič nemení, na výber zásielky budú mať zákazníci naďalej 2 kalendárne dni,“ informuje Packeta s tým, že k štandardným lehotám sa vráti tesne pred Štedrým dňom.

Aby ľudia nemuseli čakať…

„Slováci už naplno začali s nákupmi vianočných darčekov a e-shopy rozbehli prvé zľavové akcie pred sviatkom Black Friday, ktorý tento rok oficiálne pripadne na 29. novembra. V Packete je pre nás dôležité, aby ľudia na svoje zásielky nemuseli čakať a aj v novembri a decembri mohli využiť voľnú kapacitu všetkých prevádzok, vrátane tých, ktoré majú najbližšie. Preto sme sa, tak ako každý rok, rozhodli zaviesť dočasnú úpravu úložnej doby zásielok na našich výdajných miestach,” hovorí výkonný riaditeľ Packety Alexander Jančo.

Služba však chystá ešte jednu úpravu: „Pre zásielky podané od 22. novembra, smerujúce na výdajné miesta, úložnú dobu skráti na 4 dni. Možnosť predĺženia o dva dni však zostane zachovaná“.