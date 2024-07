Zdravotná sestra prezradila, čo všetci hovoria na smrteľnej posteli. Videla zomrieť stovky ľudí a každý tvrdí túto vec

Zdravotná sestra z hospicu, ktorá videla zomrieť stovky ľudí, tvrdí, že každý hovorí to isté, keď sa chystá na večný odchod. Nie je to však niečo, čo by ste prvoplánovo čakali.

Ako píše portál LADbible, sestra Julie McFadden si vybudovala sledovanosť na všetkých kanáloch sociálnych médií, pričom na všetkých platformách ju sleduje viac ako 2,5 milióna ľudí, z toho viac ako 1,5 milióna len na TikToku. Julie sa špecializuje na starostlivosť o ľudí na konci života a s používateľmi sa delí o mnohé aspekty smrti s cieľom odstrániť stigmu okolo smrti.

Čo si ľudia najviac želajú

V minulosti sa zdravotníčka podelila o niekoľko javov, ktoré sa dejú na smrteľnej posteli, o niektoré varovné signály, že sa niekto môže blížiť ku koncu, a dokonca aj o to, prečo po všetkých svojich skúsenostiach sestry v hospici verí v posmrtný život.

Najnovšie dostala možnosť prehovoriť na tieto témy v epizóde podcastu Roba Moora „Disruptors“. Julie tam prezradila, že počas svojho pracovného života videla zomrieť „stovky“ ľudí, a povedala, že ľudia na smrteľnej posteli si často želajú, aby nestrávili toľko času v práci.

To však nie je najčastejšie spomínaná téma, pretože moderátorovi Robovi prezradila, že je to niečo oveľa jednoduchšie. Julie vysvetlila: „Hlavná vec, ktorú ľudia hovoria a o ktorej sa veľmi nehovorí, je: „želám si, aby som si vážila svoje zdravie“, a dodala: „Myslím, že najväčšia vec, ktorú počúvam od ľudí, ktorí zomierajú, je, že by si želali, aby si vážili to, ako dobre sa predtým cítili.“