V deň svadby si vymyslela smrteľnú chorobu a tvrdila, že ak sa vezmeme, umrie. Slovenky sa podelili o najhoršie zážitky so svokrami

Téma o svokrách je na Slovensku veľmi často diskutovaná. Kým niektoré ženy na tie svoje nedajú dopustiť, iné by sa radšej odsťahovali na druhý koniec planéty, aby sa s nimi nemuseli stretávať.

Nie je žiadnym tajomstvom, že s manželstvom si často beriete aj celú rodinu vášho partnera. Kým niektorí ľudia si vedia nastaviť hranice a navzájom ich rešpektovať, niekedy sú svokry hotovou nočnou morou. Slovenky by mohli so svojimi príbehmi napísať hotovú knihu a niektoré sú skutočne desivé. Z niektorých máte pocit, že nemôžu byť reálne a my sme sa v rámci prieskumu opýtali, čo je to najhoršie, čo Slovenkám svokry vyviedli a nad niektorými budete určite krútiť hlavou.

Svokry posadnuté kontrolou

„Preriekla sa, že má prístup k účtu môjho muža ešte z mladosti a pravidelne sleduje jeho výpisy. Synovi darček nedoniesla, ale dcére áno, lebo je vraj jediné dievča v rodine. A na pobavenie, na jedny Vianoce som od nej dostala ako darček vložky.“ „Moja si spravila kľúč od nášho domu, chodila tam ako na hodiny klavíra. Pár dní bola nezvestná, a keď ju našli, tak povedala, že som ju donútila, aby na mňa prepísala byt. Ten byt môj nebol a ani nikdy môj nebude.“

Príbehy ako pritiahnuté za vlasy

Množstvo žien tiež napísalo, že sa ich svokry snažia ponížiť, alebo nedokážu akceptovať to, že sa ich synovia oženili. Niektoré svoju nevestu sledovali cez okno, kedy prichádza a odchádza z domu. Jedna žena napísala, že syn jej musel chodiť každú sobotu vysávať, lebo na to bola zvyknutá. Objavili sa aj rôzne príhody súvisiace s vnúčatami.

„Brala mi dieťa vždy, keď som šla dojčiť a išla s ním do inej izby vždy, keď som si dávala dole podprsenku. Hovorila, že mu mám dať radšej vody napiť a nie kojiť, lebo bude obézny. A ešte jej vadilo, že ho dávam očkovať, vraj mu do tela dávam chémiu.“

„Keď môj druhý syn začal hovoriť mama v jedenástich mesiacoch a ja som bola veľmi šťastná, lebo prvý syn ma kvôli autizmu neoslovil mama do dvoch rokov, tak mi povedala a nie raz, že to nehovorí mama, ale meme, čo je slovo v ich jazyku, keďže je zo zahraničia.“ „Dovalila sa na môj pôrod… vyrehotaná od ucha k uchu. Skoro som zabila aj ju, aj môjho muža.“

„Robili sme krstiny, pričom moja rodina roky žije v zahraničí a prišli na Slovensko len kvôli tomu. Svokra hneď po krste v kostole zobrala malého na prechádzku bez telefónu na niekoľko hodín. Nikto ju nevedel nikde nájsť. Vrátila sa až po oslave, akoby sa nič nestalo, keď už všetci museli letieť späť. Moja rodina syna videla asi tak päť minút.“ Ďalšia priznala, že sa so svokrou pohádala po tom, ako chcela ísť pozrieť svoju vnučku o štvrtej ráno, a keďže jej to nedovolila, prestala sa o nich zaujímať.

Neuveríte, čo vyviedli na svadbe