Zbombardované školy či bomby zabodnuté v ceste. Ukrajinská cestovka láka turistov navštíviť zdemolované mestá

Návšteva Ukrajiny za cieľom výletu sa v tejto dobe javí ako niečo najviac nerozvážne až šialené. Tamojšia turistická platforma však aj napriek vojne organizuje prehliadky, počas ktorých vás vezmú priamo do dejiska konfliktu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na Ukrajine prebieha už takmer šesť mesiacov vojenský konflikt s Ruskom a ľudia túto krajinu skôr opúšťajú, ako by sa do nej mali hrnúť. Štatistiky odídencov a navrátilcov sa líšia aj v závislosti vývoja situácie v konkrétnych regiónoch, no ak sa niekto aj vracia, tak z dôvodu, že tam má domov, majetok, rodinu a podobne, určite nie za cieľom výletu.

A práve toto aktuálne ponúka platforma Visit Ukraine. Tá pred mesiacom spustila denné prehliadky so sprievodcami, ktorí vás prevedú tzv. „Statočnými mestami“. Ide o mestá a miesta, kde nájdete zbombardované budovy, školy, kostoly, športové štadióny, bomby na zemi či nevybuchnuté nášľapné míny.

Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Visit Ukraine, Anton Taranenko, sa vyjadril pre CNN Travel, že to nie je rovnaké ako „temná turistika“, pri ktorej sa návštevníci hrnú na miesta smrti, katastrof a ničenia po celom svete.

Taranenko hovorí, že zájazdy predstavujú pre Ukrajinu šancu poukázať na ducha vzdoru svojich občanov, ako aj ukázať vonkajšiemu svetu, že život ide ďalej, dokonca aj počas vojny. „Nie je to len o bombách. To, čo sa dnes deje na Ukrajine, je aj o tom, ako sa ľudia učia spolunažívať s vojnou, pomáhať si,“ hovorí.

„Tešíme sa z niektorých momentov, nie sú to len zlé a smutné veci, ktoré vidno v televízii. Život ide ďalej a je tu nádej, že sa to všetko čoskoro skončí. Deti vyrastajú, snažíme sa žiť život čo najviac, nech sa deje čokoľvek,“ dodáva pozitívne Taranenko.

Návšteva sa vysoko neodporúča

Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo a aj rada ďalších štátov preferuje postoj, že cestovanie na Ukrajinu je dnes mimoriadne nebezpečné, pričom nikto a nič vám tam dnes nezaručí bezpečnosť.

Šéf Visit Ukrajine aj napriek tomu vyzýva ľudí k návšteve. „Ak chcete vidieť naše zničené mestá a bojujúcich statočných ľudí, príďte, prosím,“ hovorí. Ako však dodáva, návštevníci si musia byť vedomí toho, že nikde na Ukrajine to nie je 100% bezpečné, hoci mať sprievodcu pomôže zmierniť riziko nebezpečenstva.

„Pravidelne kontrolujeme situáciu, aby sme mohli monitorovať rôzne úrovne bezpečnosti,“ hovorí a poukazuje na to, že mnohí Ukrajinci sa teraz vrátili do oblastí, z ktorých pôvodne utiekli, a to najmä do Kyjeva.

Vybočenie z trasy je skutočne na vlastné riziko

Hoci je na Ukrajine zavedené stanné právo a letecká doprava bola pozastavená, Taranenko hovorí, že zahraniční návštevníci môžu stále pomerne ľahko cestovať po zemi a prechádzať cez kontrolné stanovištia krajiny s východnou Európou.

Cestovanie je síce možné, ale nezávislí experti na bezpečnosť cestovania pred ním varujú. Taranenko hovorí, že bez ohľadu na riziká existuje chuť navštíviť Ukrajinu. Agentúra doteraz predala 150 lístkov a stále je o tieto zážitky záujem.

Prehliadkové skupiny sú obmedzené na skupiny po 10 ľudí. Účastníci sa stretnú so svojím sprievodcom na miestach vyzdvihnutia a budú oboznámení s tým, ako konať v prípade kritickej situácie – napríklad, kde nájsť úkryt, ak zaznejú sirény.

Cestovanie sa neodporúča, hrozí riziko nebezpečia

„Mať sprievodcu, ktorý pozná miesto a presne, ktorým smerom sa vydať, je zárukou. Ak sa odvážite na vlastnú päsť 10 metrov vľavo alebo 10 metrov vpravo, môžete skončiť na míne alebo bombe,“ hovorí Taranenko pre CNN.

Denné prehliadky trvajú 3-4 hodiny, ale môžu byť rozšírené na základe požiadaviek. Spoločnosť tvrdí, že zisky z predaja všetkých vstupeniek idú na podporu vojnových utečencov.

Pokiaľ máte odvahu a aj napriek tomu, že sa cestovanie na Ukrajinu vysoko neodporúča, na vlastné riziko môžete navštíviť viaceré oblasti, pričom denná prehliadka Černihova či Buči začína na sume 50 eur.