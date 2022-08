Steven Seagal navštívil zajatecký tábor v Donbase. Putina pokladá za najlepšieho svetového lídra, Zelenského kritizuje

Herec Steven Seagal dostal na 5 rokov zákaz vstupu na Ukrajinu po tom, čo mu Putin udelil ruské občianstvo. Seagal ho otvorene chváli ako toho najlepšieho lídra na svete. Zo zločinov proti ľudskosti obviňuje Zelenského. Teraz sa herec rozhodol, že okupovaný Donbas osobne navštívi.

Americký herec Steven Seagal sa rozhodol osobne navštíviť väzenský tábor Olenivka. Rusi v ňom držali stovky ukrajinských zajatcov, ako ale píše portál Daily Mail, počas explózie 29. júna najmenej 50 z nich zomrelo. Na záberoch je možné vidieť, ako herec sedí na lavičke a obzerá si šrapnely. Na ďalšom zo záberov sa zas prihovára preživším ukrajinským zajatcom za mrežami.

V roku 2017 dostal Seagal zákaz vstúpiť na územie Ukrajiny po tom, čo mu Putin udelil ruské občianstvo a v roku 2016 mu dokonca osobne do rúk odovzdal ruský pas. Okrem toho má herec aj srbské a americké občianstvo. Nahlas podporoval aj anexiu Krymu a prehlasoval, že Putin je tým najlepším svetovým lídrom. Priateľské vzťahy udržiava aj s ďalšími kontroverznými postavami, vrátane bieloruského prezidenta Lukašenka.



Čo sa týka explózie v Olenivke, podľa Ukrajiny Rusko jednoznačne útok plánovalo. Úrady Doneckej ľudovej republiky, kde sa Olenivka nachádza, však zakázali nezávislým vyšetrovateľom vstup na miesto. Dôkazom, že šlo o plánovaný útok, má byť fakt, že tesne pred útokom boli väzni premiestňovaní.

