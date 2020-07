Súperovi odhryzol ucho, za znásilnenie si odsedel tri roky. Mike Tyson sa vo veku 54 rokov vracia do ringu

Ak by ste sa náhodného človeka opýtali, aby vymenoval, akých legendárnych boxerov pozná, je veľmi pravdepodobné, že medzi prvými menami by zaznel aj Mike Tyson. Tento rodený Newyorčan sa do histórie boxu zapísal nielen tým, že sa stal najmladším svetovým šampiónom v histórii superťažkej váhy, ale aj pre jeho násilnícky a kontroverzný prejav.

Boj už od detstva

Mike Tyson sa narodil v Brooklyne v roku 1966 vo štvrti, kde bola vysoká miera kriminality. Tyson tak zažíval boje už od svojho detstva, keď musel bojovať so staršími deťmi, ktoré mu nikdy nič nedarovali. Páchal tiež drobné zločiny a krádeže. Keď mal iba 13 rokov, už mal na konte 38 zatknutí, uvádza portál Rolling Stone.

Na škole ho objavil bývalý boxer Bobby Stewart, ktorý Tysona považoval za vynikajúceho bojovníka a začal ho trénovať. Následne ho predstavil trénerovi a manažerovi Cusovi D’Amatovi. Ten ho spolu s hlavným trénerom Teddym Atlasom začal trénovať na sústredeniach s cieľom urobiť z Tysona majstra sveta.

Kariéra

Tyson bol touto myšlienkou doslova posadnutý. Ešte ako amatér získal zlato na juniorkých olympijských hrách v rokoch 1981 a 1982.

Jeho prvý profesionálny debut nastal vo veku 18 rokov v Albany, hlavnom meste štátu New York. V prvom kole porazil technickým K.O. svojho súpera. A v takomto trende aj ďalej pokračoval. V priebehu prvého roka vyhral 26 z 28 zápasov tak, že dal súperovi K.O., pričom 16 z nich to bolo v prvom kole. Jeho výhry pritiahli pozornosť médií a už vtedy bol označovaný za nového majstra v superťažkej váhe.

Tento moment nastal 22. novembra 1986, keď sa stal vo veku 20 rokov majstrom sveta WBC. V zápase proti Trevorovi Berbickovi získal výhru za technické K. O., a to iba v druhom kole. Tysona najviac mrzelo, že tohto okamihu sa nedožil Cus D’Amato, ktorý krátko predtým zomrel.

Tyson bol pre súperov skutočne náročným protivníkom. Kombinoval v sebe vynikajúcu rýchlosť rúk, presnosť, koordináciu úderov a výborné načasovanie. Takisto sa vedel skvele brániť, a to držaním rúk vo vysokej polohe, štýlom, ktorý ho naučil D’Amato.

Neskôr nastala tzv. Tyson-mania. Podarilo sa mu obhájiť svoj titul, zvíťazil v súťaži WBA a následne aj v IBF. Tyson sa tak stal prvým, kto vlastnil všetky tri hlavné opasky – WBA, WBC aj IBF.

Následne v roku 1988 porazil aj legendárneho Laryho Holmesa, ktorý prehral iba jediný raz zo svojich 75 profesionálnych zápasov, a to práve s Tysonom.

Prvá prehra

Aj keď sa Tysonovi v ringu darilo, v osobnom živote dostával jeden úder za druhým. Jeho manželstvo smerovalo k rozvodu a necítil sa byť v pohode. V roku 1990 ho čakal zápas s Busterom Douglasom, na ktorý sa však nepripravoval, tak ako by mal. Aj keď pre stávkové kancelárie bol favoritom, vyšší Douglas mu dával zabrať. Tyson ho síce zložil na kolená, no Douglas vstal a pokračoval. Tesne pred koncom Douglas zasadil Tysonovi sériu úderov, ktoré ho prvýkrát vo svojej profesionálnej kariére poslali k zemi. Douglasovo víťazstvo bolo popisované ako jedno z najšokujúcejších v histórii boxu. Železo, Kid Dynamite či Najhorší muž na planéte, čo boli Tysonove prezývky, prvýkrát, avšak nie poslednýkrát, počas svojej kariéry prehral.

Odsúdenie za znásilnenie

Prehra však neznamenala, že by bol Tyson teraz na odpis. V ďalších zápasoch zvíťazil, avšak následne prišiel šok. Mike Tyson bol zatknutý za znásilnenie 18-ročnej Desiree Washington. Tyson obvinenia popieral a tvrdil, že žena s ním chcela mať sex. Dokazovanie však porotu presvedčilo o Tysonovej vine a dostal 6 rokov. Vo väzení ale strávil iba necelé tri roky, počas ktorých konvertoval na islam a prijal meno Malik Abdul Aziz.

Odhryznuté ucho

Po prepustení z väzenia sa Tyson opäť pustil do víťazstiev. V roku 1996 získal naspäť titul WBC proti Frankovi Brunovi.

9. novembra 1996 v Las Vegas Tyson prehral nad Evanderom Holyfieldom. O vyše polroka sa konala odveta, ktorá sa zapísala do histórie ako jedna z najkontroverznejších udalostí moderných športov. Mike Tyson totiž Holyfielda v treťom kole uhryzol do ucha, a to až tak, že mu jeho časť odhryzol. Tysona údajne podľa ESPN hnevalo, že Holyfieldovi neodratávajú body za hlavičky, ktoré mu dával.

Holyfield povedal, že v živote necítil horšiu bolesť v ringu. „Bolelo to, ako keby ma niekto popálil rozžeraveným kutáčom,“ povedal pre The Guardian.

Rozhodca zápas najprv prerušil, následne Tysona diskvalifikoval. Holyfielda previezli do nemocnice, kúsok ucha našiel zamestnanec v ringu, no následne sa vraj stratil v sanitke. Ucho mu zašili, neskôr mu ho opravili pomocou plastiky.

Tyson sa síce ospravedlnil, no aj tak dostal pokutu tri milióny dolárov a na rok mal zákaz boxovať.

Začiatok konca

Tyson začal mať problémy. Už keď boxoval, začal nadmerne užívať alkohol a drogy. Opäť sa dostal do problémov so zákonom za napadnutie dvoch motoristov pri dopravnej nehode v roku 1998, uvádza BBC.

V roku 2000 zvíťazil v súboji s Andew Golotom, avšak následne bol pozitívny na marihuanu a víťazstvo mu bolo zrušené.

Roku 2002 mal opäť príležitosť bojovať o majstra v ťažkej váhe proti Lenoxovi Lewisovi. Lewis bol však v oveľa lepšej forme, navyše bol držiteľom titulov WBC, IBF, IBO a Lineal a Tysona zdolal. Tyson možno prekvapivo ocenil Lewisov talent a zablahoželal mu.

Tyson následne ešte vyhral jeden zápas v roku 2003, no v roku 2004 a v roku 2005 utrpel straty a rozhodol sa s boxom skoncovať.

Stroskotaný život

Koncom roka 2006 bol zatknutý pre podozrenie z jazdy pod vplyvom, z držania drog a zbraní. Na súde priznal, že je závislý a že má problém. O rok neskôr sa opakoval podobný scenár a priznal sa k držaniu kokaínu a šoférovaniu pod vplyvom alkoholu. Dostal skúšobné obdobie na tri roky a 360 hodín verejnoprospešných prác.

Búrlivý život sa podpísal aj na jeho osobnom živote. Ešte po prepustení z väzenia za znásilnenie sa druhýkrát oženil, no manželstvo skončilo v roku 2003. Následne sa v roku 2009 oženil tretíkrát.

Aj keď počas svojej kariéry zarobil veľké množstvo peňazí, nevedel s nimi dobre hospodáriť a v roku 2003 vyhlásil bankrot, keď dlhoval 23 miliónov dolárov. Musel okresať svoje výdavky, predať vilu a na svoje vtedajšie pomery začať žiť skromnejšie. Dnes žije hlavne vďaka verejným vystúpeniam.

Návrat

Mike Tyson má dnes 54 rokov a chce absolvovať comeback, informuje TASR. 12. septembra sa stretne v osemkolovej exhibícii s krajanom Royom Jonesom Juniorom. Ten je od neho o tri roky mladší. Roy Jones je miernym favoritom, no je možné, že nás bude čakať zaujímavý súboj týchto veľkých legiend.

Mike Tyson tiež začal propagovať jeho projekt Legends Only League, ktorý chce dávať do pozornosti športové legendy a nielen z boxu.

Uvidíme teda, čo si pre nás tento búrlivák, ktorý má podľa ABC news bipolárnu poruchu, a tiež podľa USA Today je podporovateľ Donalda Trumpa, pre nás pripraví. To sa najbližšie dozvieme už 12 septembra.