Zasype nás cez Vianoce sneh? Nová predpoveď mnohých nahnevá, pretože nevyzerá najlepšie

Martina na bielom koni máme za sebou, tak zostáva už iba jediné — vyčkávať, či budú Vianoce na blate alebo na ľade. Predpovedí o tom, či sa počas zimy dočkáme na Slovensku snehu, bolo už mnoho, no je tu ďalšia, ktorá sa konkrétne zamerala na najkrajšie sviatky roka.

Najnovšia predpoveď, ktorú priniesol portál iMeteo, je vytvorená na základe umelej inteligencie. Konkrétne pochádza od jedného z najpresnejších modelov zvaného AI model Weather from Microsoft, špecifikuje web.

Pred Vianocami môže snežiť aj v nižších polohách

Podľa neho by v polovici decembra malo dôjsť k výraznejšiemu ochladeniu a sneženie, dokonca aj v nižších polohách, sa očakáva od 18. decembra.

Už tak pozitívne pre milovníkov snehu a tuhej zimy neznie, že tento sneh by nemal mať dlhú životnosť.

„Počasie by malo byť typicky zimné. Očakáva sa sneženie, ktoré však veľa snehu do nížin neprinesie, keďže denné teploty by sa mali pohybovať od -4 do +2 °C. V tých najteplejších lokalitách sa tak snehová pokrývka nebude dobre držať,“ približuje predpoveď portál o počasí.

Radosť vystrieda sklamanie

Umelá inteligencia nevidí Vianoce na ľade nádejne. Pretože podľa nej nás cez sviatky čaká oteplenie, ktoré by mohlo priniesť do najteplejších lokalít skôr dážď, ako sneh.

Či to tak naozaj bude, alebo nás napokon prekvapí poriadna snehová nádielka, uvidíme už čoskoro.