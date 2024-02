„Poďte von“, skandovali pred parlamentom: Tisíce ľudí protestovali proti novele Trestného zákona, o ktorej sa rozhodne už zajtra

V Bratislave bol dnes ďalší protest opozície proti novele Trestného zákona. Demonštranti sa dnes zišli pred budovou parlamentu, pričom predchádzajúce protesty sa uskutočnili buď pred budovou Úradu vlády alebo na bratislavskom Námestí SNP.

Opozičná politička Mária Kolíková (SaS) označila novelu za smrtiaci koktejl pre spravodlivosť. „K tomuto hanebnému balíčku sa nikto nehlási ako autor, prečo je to tak?“ opýtala sa. Zároveň doplnila, že keby novelu písali advokáti obvinených, nevyzeralo by to inak. „Chceli to urobiť skryto, hanebne, lebo vedia, že ani ich voličom sa to nemôže páčiť,“ skonštatovala Kolíková.

Predseda KDH Milan Majerský označil novelu za kus plesnivej salámy. Zároveň povedal, že novela si vyžaduje riadnu odbornú diskusiu a riadne medzirezortné pripomienkové konanie. „Vláda musí začať počúvať ľudí,“ vyhlásil Majerský.

Poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková pred tisíckami zhromaždených skonštatovala, že predstaviteľov vládnej koalície zaujíma len beztrestnosť ich vlastných ľudí. „Ale spravodlivosť si vás počká,“ odkázala koalícii. Zároveň skonštatovala, že už aj vládni poslanci sa začínajú pýtať „či toto je to, čo prišli robiť do parlamentu“.

Plavákovej stranícky šéf Michal Šimečka v prejave spomenul „konopného mastičkára“ Jozefa Šipoša, ktorému podľa neho stále hrozí trest 15 rokov väzenia, pričom pozmeňujúcim návrhom koaličného poslanca Tibora Gašpara by sa trestná sadzba mohla zvýšiť až na 25 rokov. V tejto súvislosti sa pýtal, či toto je humanizáciou trestného práva. „Oni klamú úplne drzo, priamo do očí a úplne bez hanby,“ povedal Šimečka. Zhromaždených však ubezpečil, že boj proti novele Trestného zákona nekončí, keďže prezidentka ju vetuje. „Bude to znovu v parlamente, podáme sťažnosti na ústavný súd a hlavne prídeme znova,“ dodal Šimečka.