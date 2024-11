Zarobiť si môžete aj 3 500 eur. Finančná správa hľadá nových kolegov hneď na viaceré pozície

Finančná správa Slovenskej republiky (FS) hľadá nových zamestnancov na viaceré atraktívne pozície, pričom ponúka stabilné zamestnanie, konkurencieschopné platy a široké spektrum benefitov. Voľné miesta zahŕňajú rôzne pracovné oblasti, od colných kontrol až po špecializované IT pozície s platom až do výšky 3 500 eur.

Ak sa obzeráte po novej práci, Finančná správa SR aktuálne hľadá nových kolegov na rôzne pozície v rôznych slovenských mestách. Sľubuje možnosť stabilného zamestnania, rôzne atraktívne benefity a motivačné ohodnotenie.

Voľné pracovné pozície

Ako informuje na sociálnej sieti, medzi otvárané pracovné miesta patrí napríklad kontrolór SPD na pobočke colného úradu v Dunajskej Strede. Táto pozícia zahŕňa dohľad nad správou spotrebných daní a práca je odmenená základným platom 1 121 eur.

Tento plat pozostáva z funkčného platu 921 eur, osobitného príplatku 50 eur a minimálneho osobného príplatku 150 eur, ktorý sa môže priznať po uplynutí prvého mesiaca od nástupu. K tomu je možné pripočítať prídavok za výsluhu vo výške až 507 eur, pričom výška tohto prídavku sa posudzuje individuálne, ako aj hodnostný príplatok.

Na tej istej pobočke je otvorená pozícia colného kontrolóra. Táto práca zahŕňa colné kontroly v teréne, spracovanie dokumentácie a zabezpečovanie dodržiavania colných predpisov. Základný plat na tejto pozícii je 1 160 eur, s možnosťou ďalších príplatkov a prídavkov za výsluhu rokov, ktoré môžu dosiahnuť až 528 eur.

Bratislava ponúka viacero pracovných príležitostí v oblasti IT. Administrátor IT na Finančnom riaditeľstve SR môže rátať so základným platom 1 107,50 eura, pričom prídavok za výsluhu rokov môže dosiahnuť až 609,50 eura. Táto pozícia zahŕňa údržbu a správu informačných systémov, riešenie technických problémov a implementáciu inovácií.

Ak máte skúsenosti s riadením rizík, alebo s kybernetickou bezpečnosťou, môžete sa uchádzať o pozície špecialistu riadenia informačných rizík alebo vedúceho oddelenia kybernetickej bezpečnosti. Obe tieto pozície ponúkajú plat vo výške 3 500 eur. Na pozícii vedúceho oddelenia je hlavným cieľom riadenie činností spojených so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti pre informačné systémy FS. Zodpovednosti zahŕňajú koordináciu tímov, tvorbu bezpečnostných stratégií a implementáciu nových bezpečnostných riešení.

Bezpečnostný analytik IT, taktiež v Bratislave, má základný plat 2 500 eur. Táto pozícia sa zameriava na analýzu kybernetických incidentov, testovanie systémov a implementáciu opatrení na zlepšenie bezpečnosti.

Voľné miesta sú aj na Daňovom úrade v Trenčíne, kde sa hľadajú traja kontrolóri. Táto pozícia je odmenená základným platom 1 163,50 eura a zahŕňa kontrolu daňových povinností a audit finančných transakcií.

Aké benefity ponúka?

Zamestnanci FS majú istotu stabilného zamestnania v štátnej službe, ktorú dopĺňajú mnohé atraktívne výhody. Ponúka šesť týždňov dovolenky ročne, pružný pracovný čas a rôzne motivačné finančné príspevky, ako sú odmeny pri životných jubileách či príspevky na ošatenie.

Zamestnanci môžu využiť aj podporu rekreácií v účelových zariadeniach FS, ako sú Donovaly či Tatranská Lomnica, prípadne aj v zahraničných destináciách. K dispozícii sú príspevky na kultúrne a športové podujatia, ako aj na doplnkové dôchodkové sporenie. FS podporuje profesionálne vzdelávanie svojich zamestnancov prostredníctvom Akadémie finančnej správy a ponúka širokú škálu zliav na rôzne produkty a služby.

Ak vás niektorá z týchto pozícií zaujala, všetky potrebné informácie nájdete na portáli FS v sekcii Voľné pracovné miesta.