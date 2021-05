Máme čísla na to, aby sme sa presunuli nie do ružovej, ale do oranžovej fázy. Takéto opatrenia by platili

COVID automat sa má meniť. O tejto správe informujeme už niekoľko týždňov, stále je v platnosti ten pôvodný. Podľa neho však už od začiatku prechodu do iných farieb nepostupujeme podľa schváleného manuálu. Áno, situácia je iná, pribudli nám mutácie, vláda dokonca otvorila prevádzky nad rámec jednotlivých fáz.

Momentálne by Slovensko mohlo byť aj v oranžovej fáze, čo je 2. stupeň ostražitosti, teda tretia najlepšia fáza. To by znamenalo napríklad už aj normálne otvorené reštaurácie, rozumnejšie pravidlá pre bazény či wellnesy, samozrejme, s dodržiavaním opatrení. Na Facebooku na to upozornila Jana Bittó Cigániková, s tým, že zmeny COVID automatu sú nevyhnutné.

Analytici z Dáta bez pátosu však situáciu pochopili a vedia, že jednotlivé fázy preskakovať nebudeme. Aj preto očakávajú, že druhý májový týždeň začneme vo fáze ružovej pre celé Slovensko, regionálne sa nám vyskytnú dokonca aj žlté okresy. “Je možné, že zostane pár bordových okresov, viac bude červených, najviac bude asi ružových a pravdepodobne máme v niektorých okresoch aj čísla na žltú,” upozorňujú analytici.

DENNÝ REPORT V MÁJI V DOBRÝCH FARBÁCH 📊 Zajtra sa dozvieme KTORÝ okres ide do akej farby. Je možné, že zostane pár bordových okresov, viac bude červených, najviac bude asi ružových a pravdepodobne máme v niektorých okresoch aj čísla na žltú

Čo sa týka potrebných čísel, ktoré nás posúvajú v jednotlivých fázach, už vieme, že úmrtia sa oznamujú s oneskorením a teda je to výsledok situácie z apríla a marca. Dobrou správou je, že očkujeme stále viac, v priemere až o 30-tisíc viac ľudí za týždeň. Dnes by sme sa na tlačovej besede rezortu zdravotníctva mali dozvedieť, v akej fáze bude krajina od pondelka. Pripravili sme súhrn opatrení, ktoré by platili v oranžovej fáze podľa zatiaľ platného COVID automatu.

Opatrenia v oranžovej fáze:

rúška by boli stále v interiéri povinné, v exteriéri podľa platnej vyhlášky hygienika

pohyb by už nebol obmedzený, ani mimo okres a rovnako bez potreby testu

otvorené by mali byť ročníky všetkých škôl, v tejto fáze prezenčne už aj vysoké školy s obmedzenou kapacitou

hromadné podujatia by boli povolené, len sedenie a 50 % kapacity, exteriér max 500, interiér max 250 ľudí s výnimkami

oslavy a večierky a svadby by boli povolené max do 6 osôb

obrady by boli povolené

návštevy nemocníc by boli povolené s negatívnym testom

profesionálny šport by bol povolený, účasť divákov podľa vyhlášky, pre športovcov podľa pravidiel

fitká by boli otvorené stále len pre max. 6 osôb

otvoriť by sa mohli wellness, aquapark a kúpele

plavárne by mali kapacitu max 30 %

v obchodoch by to bol 1 zákazník na 10 metrov štvorcových

otvoriť by sa mohli reštaurácie, 2 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi

v múzeách a galériách by mohli byť prehliadky do 6 osôb, momentálne sú individuálne

homeoffice stále odporúčaný, v práci prísne hygienické opatrenia

ubytovacie zariadenia by boli otvorené podľa odporúčaní hygienika, rovnako už aj s wellnes a reštauráciami podľa platnosti

zrušila by sa platnosť testu, nie je potrebný

V podstate by platili podobné opatrenia, aké máme v platnosti už teraz, s tým, že by sme mohli otvoriť reštaurácie, wellnes a zvýšila by sa kapacita v bazénoch, povolili by sa hromadné podujatia. Časť z nich však už podlieha aj tzv. kultúrnemu semaforu. Medzi hlavné uvoľnenia oranžovej fázy patrí to, že ľudia by nepotrebovali negatívny test, samozrejme, s platnými výnimkami. Analytici však stále upozorňujú na rozdiely medzi okresmi.