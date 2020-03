Zákazník nechal prepitné 2 200 eur po tom, ako pre koronavírus zatvorili jeho obľúbený bar

V americkom meste Columbus v štáte Ohio nechal zákazník v bare prepitné 2 500 dolárov (v prepočte približne 2 200 eur) po tom, ako sa dozvedel, že jeho obľúbený podnik v dôsledku šírenia nového koronavírusu načas zatvoria.

Muž, ktorý chce zostať v anonymite, v nedeľu pozeral spolu s personálom Coaches Bar and Grill televíziu, kde guvernér Mike DeWine informoval o zatvorení všetkých barov a reštaurácii v štáte.

Zákazník si objednal pivo a jedlo, pričom účet mal menej ako 30 dolárov (v prepočte zhruba 27 eur). Po tom, ako odišiel, si majiteľ prevádzky Patrick „Benny“ Leonard všimol na šeku sumu a odkaz, ktorý tam muž napísal. „Prosím, nech Tara, Nicky, Jim, Liz a Arrun dostanú z tejto sumy rovnaký diel,“ uviedol.

When the going gets tough, the tough stay loyal. This loyal, amazing patron of Coaches on Bethel left the staff a $2500 tip to help lighten the losses during this required closing of Restaurants & Bars in Ohio. @OnCoaches @nbc4i @GovMikeDeWine @wsyx6 @DinoTrip @10TVBot pic.twitter.com/scTpMJo0N1

