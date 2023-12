Zákazníčka oslovila reštauráciu s osobitou požiadavkou, chcela dezert zadarmo. Reakcia majiteľa vás pravdepodobne zaskočí

Reštaurácia v Manchestri sa v posledných dňoch stretáva s kritikou, ale aj s čiastočnou podporou. Jej majiteľ mal totiž na internete uraziť a zahanbiť ženu, ktorá ho oslovila so špeciálnou požiadavkou, píše LAD Bible.

Oslavy narodením, výročí či špeciálnych úspechov sú vzácne chvíle pre všetkých zúčastnených, ktorí sa stretnú s cieľom užiť si daný moment. Tento opis však pravdepodobne nebude dokonale sedieť na pár z Manchestru, ktorých príhoda obletela internet rýchlosťou svetla.

Žena totiž napísala do reštaurácie WOOD v Manchestri, ktorá je známa svojím fine dining zážitkom, jednu prosbu. V správe stálo, že sa do reštaurácie chystajú aj s manželom oslavovať prvé výročie svadby, a tak by chceli tento moment spraviť o čosi viac špeciálnejší.

Mala jednu požiadavku, skončilo to kauzou na sociálnej sieti

V požiadavke bola ďalej prosba o rezerváciu pekného stola s príjemným výhľadom a ak to bude možné, tak aj nejaký dezert zadarmo po jedle. Nič z tej správy však nerozčúlilo majiteľa podniku viac, ako to, že si doslova vyžiadali dezert zadarmo.

„Neuveriteľné, žiadosť o bezplatné jedlo na oslavu výročia… toto je dôvod, prečo sme po toľkom čase stále na tom istom mieste,“ nechal sa počuť Simon Woods na sociálnej sieti X. Jeho status síce vyvolal emócie, no len veľmi málo z nich sa podobali na tie jeho.

Majiteľ na to má vlastný názor

Ľudia mu v komentároch vyčítali, či mu až tak veľmi záleží na zárobku, než na spokojnosti zákazníkov. Riešilo sa aj to, že malý dezert nestojí veľa peňazí a je bežné, že v hoteloch či reštauráciách sa pri príležitosti osláv ponúkne táto služba.

Majiteľ sa po silnej vlne hejtu vyjadril aj pre portál LAD Bible, pričom zdôraznil, že starostlivosť o klientov nespočíva v dávaní vecí zadarmo, najmä v zlej ekonomickej situácii. Podotkol tiež, že jeho podnik sa na týždennej báze zapája do pomoci rôznym charitám a dáva jedlo zadarmo pre ľudí, ktorí sú na ulici.