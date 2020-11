Zákaz vychádzania sa predlžuje. Vláda schválila opatrenia platné po 2. kole testovania, pozrite si prehľad

Včera vláda schválila nové uznesenie, ktoré predlžuje zákaz vychádzania a informuje o pravidlách po 2. kole plošného testovania. Ešte predtým podrobnosti uviedol premiér Igor Matovič. Ten je od včera v domácej karanténe, stretol sa s pozitívne testovaným na koronavírus.

Okresy sa rozdelia na červené a zelené. Zelených je 25 plus Košice a Bratislava, v ktorých 2. kolo testovania neprebehne. V ďalších 45 okresoch testovanie bude, tie sú na pomyselnom semafore červené. Uznesenie upravuje aj pohyb medzi dvomi okresmi rozdielnej farby.

Nové pravidlá pohybu medzi okresmi

Ktokoľvek, kto sa po tomto víkende bude chcieť pohybovať v takzvaných červených okresoch, ktoré budú podliehať druhému kolu celoplošného testovania, musí mať k dispozícii aktuálny test na ochorenie COVID-19. Zákaz vychádzania sa pritom predlžuje od pondelka 9. novembra až do 15. novembra ale len do jednej hodiny v noci, teda počas dňa už platiť nebude.

Ak by sa človek bez testu pohyboval v zelenom okrese alebo aj v červenom okrese, hrozí mu pokuta vo výške až 1650 eur. To znamená, že ak sa chcete pohybovať v červenom okrese, no bývate napríklad v zelenom, budete musieť absolvovať antigénový test v mobilných odberových miestach alebo PCR test. Keďže Jaroslav Naď odporučil ľuďom zo zelených okresov, aby sa nešli dať otestovať počas víkendu, ideálne bude, ak by ste na tento test išli v pondelok do mobilného odberového miesta.

Ako to bude fungovať v praxi?

Ak niekto bude potrebovať ísť v budúcom týždni napríklad z Bratislavy do okresu Dunajská Streda, v ktorom bude opäť testovanie, musí mať podľa premiéra certifikát o tom, že absolvoval test alebo potvrdenie o absolvovaní PCR testu. Potvrdil, že keďže ešte nebudú v každom okrese zriadené mobilné odberové miesta, bude treba cez víkend ísť na test zo zeleného do červeného okresu.

Matovič tiež povedal, že obce, ktoré sú na hranici medzi takzvanými červenými a zelenými okresmi, budú zrejme vystavené väčšiemu náporu ľudí. Poprosil ministra obrany Jaroslava Naďa (ktorý je medzičasom tiež v karanténe- pozn. redakcie), aby s tým rezort počítal a aby v dostatočnej kapacite zabezpečil testovacie miesta aj na pretestovanie ľudí, ktorí prídu z vedľajších okresov. Matovič nechce brániť ľuďom sa dať dobrovoľne otestovať, respektíve sa dať otestovať, pokiaľ potrebujú ísť cez týždeň do červených okresov.

Premiér sa obáva náporu na testovanie na dobrovoľných miestach, kde bude možné sa ísť dať otestovať zadarmo. “Poprosil som dnes ministra zdravotníctva, aby urobil všetko preto, aby od pondelka boli tieto odberové miesta k dispozícii v 25 okresoch, plus v Bratislave a Košiciach viacero, lebo aj tu je viacero okresov a väčší počet ľudí,” dodal.

Premiér ešte v pondelok avizoval, že vo všetkých okresných mestách vzniknú mobilné odberové miesta, kde sa budú môcť ľudia bezplatne otestovať antigénovými testami. Zároveň sa má druhé kolo testovania realizovať počas najbližšieho víkendu v najviac zasiahnutých regiónoch.

Platia rovnaké výnimky

Zákaz vychádzania teda bude platiť do 15. novembra do jednej hodiny v noci, priepustkou k väčšej slobode je certifikát s negatívnym výsledkom alebo PCR test. Inak platia všetky pravidlá, ako do teraz. Ak ste sa testovania nezúčastnili, stále môžete ísť do najbližšieho obchodu, do lekárne, do drogérie alebo k lekárovi, či s deťmi do školy.

Výnimku majú rovnako deti do 10 rokov, onkologickí pacienti, ľudia na autistickom spektre, ľudia s potvrdením od lekára s relevantným dôvodom, prečo sa testovania nezúčastnili a teda aj pacienti so slabou imunitou. Rovnako aj ľudia, ktorí v minulosti prekonali ochorenie covid-19 (za posledných 90 dní). Tí však potrebujú potvrdenie od lekára.