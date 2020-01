Zákaz alkoholu otvoril dvere mafii a priniesol desiatky tisíc mŕtvych. USA si pripomína 100. výročie prohibície

Za posledných vyše 200 rokov pribudli k ústave Spojených štátov dodatky 11-27. Jedným z najdôležitejších bol 13. dodatok, ktorým bolo v USA v roku 1865 zrušené otroctvo. Jediným v súčasnosti už neplatným je dodatok č. 18. Podľa neho nadobudol v USA 16. januára 1920 platnosť zákon o prohibícii.

Od zákazu výroby a predaja alkoholu v USA uplynie vo štvrtok 16. januára 100 rokov. V Spojených štátoch bola prohibícia vyhlásená v roku 1920 a trvala do roku 1933. Podľa historických záznamov v USA vznikali spolky a krúžky striedmosti už od roku 1811. Po 15 rokoch, v roku 1826, sa zjednotili do združenia American Temperance Society. Spolky spočiatku nabádali k miernej konzumácii alkoholických nápojov, no postupne sa ich cieľom stala prohibícia.

Cesta k prohibícii

Prijatie dodatku k americkej ústave si občania vymohli po dlhých rokoch neúnavného boja. Odpor k alkoholu často vyplýval z trpkých osudov rodín alkoholikov. Zástancami zákazu boli aj príslušníci cirkví. Najmä ženy boli v tomto boji v prvých líniách a postupne vydláždili cestu k prijatiu zákona americkým kongresom. V roku 1846 zaviedli ako prví prohibíciu v štáte Maine.

Prvým krokom k celoštátnej prohibícií v USA bol tzv. Webb-Kenyonov zákon z roku 1913 o medzištátnej preprave liehovín, ktorý zakázal presun alkoholu do „suchých“ štátov. Kongres prijal návrh o zákaze výroby a predaja liehu 28. októbra 1919. Právnu normu predložil kongresman Andrew J. Volstead, podľa ktorého sa nazýval Volstead Act. Parlament ho prijal dvojtretinovou väčšinou napriek vetu prezidenta Woodrowa Wilsona. Podľa zákona bola zakázaná na území USA výroba, doprava, export, predaj a prechovávanie alkoholických nápojov. Za alkoholické nápoje sa považovali tie, ktoré obsahovali už 0,5 percenta alkoholu.

Otvorenie dverí mafii

Dôsledkom presunu „alkoholického priemyslu“ do ilegality bolo preferovanie výroby tvrdého alkoholu pred vínom a pivom. Dôvodom bolo jeho jednoduchšie spracovanie a skladovanie, dlhšia trvanlivosť a vyššia cena. Alkohol sa načierno čapoval v priestoroch zvaných „speakeasy“.

Okamžite po postavení liehu mimo zákona sa na príležitosť vrhla mafia, importovaná prostredníctvom vysťahovalcov zo Sicílie. Tam pod názvom Cosa Nostra prekvitala už počas 19. storočia. Kriminalita súvisiaca s pašovaním alkoholu, jeho predajom aj s jeho výrobou načierno jej prinášala obrovské zisky.

Známy americký gangster talianskeho pôvodu Al Capone ovládal podsvetie mesta Chicago a viedol obchod s pašovaným alkoholom a prostitúciou. V polovici februára 1929 Al Capone údajne nariadil popravu niekoľkých mužov konkurenčného gangu. Táto akcia sa stala známou ako Masaker na Deň svätého Valentína. Odhaduje sa, že v rokoch prohibície zomrelo v dôsledku zločinov s ňou spojených (prostitúcia, hazardné hry) viac než 45.000 ľudí.

Späť k alkoholu

Zvýšenie zločinnosti však v najväčšej miere prispelo k tomu, že 18. dodatok ústavy bol v roku 1933 zrevidovaný a ešte v tom istom roku zrušený. Koncom decembra 1933 vstúpil do platnosti 21. dodatok Ústavy USA, ktorý nahradil 18. dodatkový článok z roku 1920. Tým sa po 13 rokoch opäť povolila výroba, predaj a konzumácia alkoholu.

V meste Rockport, štát Massachusetts, bol predaj alkoholu opäť povolený až v roku 2005. V štáte Colorado povolili nedeľný predaj alkoholu v júli 2008. V súčasnosti sú americké predpisy a zákony o predaji a konzumácii alkoholu síce ešte stále prísnejšie ako inde na svete, ale v krajine nastupujú zmeny a duch prohibície slabne.

Prohibíciu má doposiaľ v programe jedna z politických strán v USA. Strana prohibície (Prohibition Party) od svojho založenia v roku 1869 nachádza najväčšiu podporu v radoch príslušníkov a sympatizantov protestantských strán z vidieka a malých miest. Vrcholný úspech strana dosiahla v rokoch 1888 a 1892, keď jej kandidát na prezidenta získal vo voľbách 2,2-percentnú podporu.